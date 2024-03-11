被問是否睡得著？國安局長：沒想到睡覺比專業難回答

國防部長邱國正日前一席因憂心兩岸情勢表示有睡不著覺的形容，國安局長蔡明彥上午在立法院被詢及「近期你睡得好嗎？」他說，從來沒想到睡覺的問題比專業問題還要難回答，因為講睡得好，好像他不重視台海緊張情勢，說睡不好，則似乎顯示台海很緊張。他只能說：有在睡覺。

蔡明彥上午應邀列席立法院外交及國防委員會，以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專案報告。民進黨立委林楚茵質詢表示，菲律賓上午證實美國將出資在距台僅140公里的巴丹群島建港，她認為這是防範台灣有事可即刻對台灣周邊從事防護。

但蔡明彥表示，美國對菲律賓與南海緊張情勢升高非常關注，因此調整在菲律賓的駐軍，去年美國即與菲律賓達成協議，將在菲律賓增新的軍事基地，這些基地在經重新配置後，包括菲國離島地區會有新的美軍部隊進駐，國安局會注意相情勢，對區域安全與台海安全的影響。

立委追問，這樣的軍力部署是否凸顯台灣的重要性，畢竟中國擴權是東南亞國家都擔憂的。蔡明彥說，台灣在中國軍擴張第一線，但國際社會對台灣的關注，聲量會愈來愈高，能舖陳出我國與各國戰略合作的機會。

國民黨立委馬文君質詢時則詢問蔡明彥說，近期你睡得好嗎？蔡明彥說，他從來沒想到睡覺的問題比專業問題還要難回答，因為講睡得好，好像他不重視台海緊張情勢，說睡不好，則似乎顯示台海很緊張。他只能說：有在睡覺。

立委追問，國安局長與國防部長相對對台海局勢一樣重視，所有官員與國人都一樣在意台海安全，台海局勢變得這麼緊張，國安局能否簡單分析，八年前與八年後台海局勢有這麼大改變主要原因為何？

蔡明彥表示，最主要是中國整體戰略行為出現改變，使用展現國家力量對外進行存在感的提升，現在更積極，習近平上台後對整體國力充滿自信。