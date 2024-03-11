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桃園機場歲修航班大亂 監察院將啟動調查

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
桃園機場南跑道進行整修，因受單跑道運作影響，許多航班出現延誤。圖／報系資料照
桃園機場南跑道進行整修，因受單跑道運作影響，許多航班出現延誤。圖／報系資料照

桃園國際機場南跑道年度歲修，造成數百架班機起降延誤改時，引發旅客抱怨。監察院今天表示，第三跑道現在要2030年才能完工，機場跑道每年歲修，又無做好適當航班調度，將調查航班調度問題及相關人員是否有疏失及第三跑道施工是否有延宕問題。

監察院指出，機場跑道維護工作中，每年例行歲修，機場卻無適當航班調度措施；另外，機場現行跑道已不敷使用，第三跑道因相關徵收與環評作業須至2030年才能完工，嚴重影響我國的國際形象及飛行起降安全。監察委員張菊芳、郭文東、陳景峻已申請自動調查。

監察委員說，桃園機場目前航班調度措施為何？該等調度措施有無確切執行？相關人員是否涉有違失？權責機關有無善盡監管責任？第三跑道施工情形為何？是否涉有延宕情事？主管機關有無進行相關查核作業？關於這些部分，皆有深入調查釐清之必要。

桃園機場 監察院 航班

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