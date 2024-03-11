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美大選是否影響對台安全承諾？蔡明彥：友台制中不致改變

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡明彥上午應邀列席立法院外交及國防委員會，以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專案報告。圖／取自立法院直播
蔡明彥上午應邀列席立法院外交及國防委員會，以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專案報告。圖／取自立法院直播

國安局長蔡明彥今天表示，比較美國川普與拜登兩位總統任內，對台軍售案都各自宣布十個以上案件，表示對台海安全的關注。兩人或對烏克蘭軍援有不同立場，這部分增援法案，美國國會仍有相關辯論，後續看一下美國行政部門與國會相關討論，才能下最後定論。美國不管哪一位勝選，友台制中路線不致於出現太大改變。

蔡明彥上午列席立法院外交國防委員會，國民黨立委翁美玲質詢，拜登支持多邊主義，力挺烏克蘭，川普主張單邊主義，優先關注美國國內議題，川普對烏克蘭軍事支持態度改變，未來台海若發戰爭，川普對台灣的支持，是否會像對烏克蘭般的消極。

蔡明彥表示，就中華民國政府官員立場而言，他不便對美國內政或選舉作太多評論，站在情報角度，針對各種公開情報與分析進行匯整，拜登與川普兩位總統的外交路線，確曾見到立委指出的差異，但兩者也有他們的趨同，在涉及中國大陸議題上，對中國大陸戰略挑戰高度關注，對台海安全承諾也都作出十分清楚的宣示，可以比較在川普與拜登總統任內，對台軍售案都各自宣布十個以上案件，表示對台海安全的關注。兩人對烏克蘭有不同立場，但這部分增援法案，美國國會仍有相關辯論，後續看一下美國行政部門與國會相關討論，才能下最後定論。

蔡明彥說，美國不管哪一位勝選，友台制中路線不致於出現太大改變。

川普 烏克蘭 美國

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