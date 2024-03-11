巨蛋政治學／全台10顆蛋 專家：蓋得起要養得起 1年幾場萬人演唱會？

巨蛋政治學當道，台中、新北、台南都要蓋蛋，桃園雖然有俗稱桃園巨蛋的市立綜合體育館，但長期失去功能、使用率低落，地方盼望桃園也能孵出「新巨蛋」；市府體育局表示，已積極盤點，重點是要先找出新巨蛋的定位。專家直言，地方政府蓋得起也要養得起，1年萬人演唱會能有幾場？如何永續營運才是關鍵，不該為解決短期需求卻創造更大問題。

全台已有10顆「巨蛋」，包括台北小巨蛋、台北大巨蛋、林口小巨蛋、桃園巨蛋、竹北巨蛋、台南小巨蛋、高雄巨蛋、苗栗巨蛋、花蓮小巨蛋、金門小巨蛋，還有即將加入的台中巨蛋及新北巨蛋。金門小巨蛋容納3500人、台北大巨蛋4萬人，雖名為「巨蛋」，但規畫相差可逾十多倍，苗栗、花蓮、竹縣也都不足萬人。

其中，桃園市立綜合體育館1993年完工啟用，約可容納1.1萬人，曾辦理國內運動賽事、演唱會，甚至總統就職典禮，但時代變遷下，已難符合近期運動競賽與大型演唱會所需，不僅交通不便，薄膜屋頂和燈光還會「吃球」，打職籃須「切半」使用場地，觀眾才能看清楚，出入口也無法運進大型舞台設備，專業經紀公司看了都打槍，因此長年淪為法會和賣場使用。

面對地方不滿聲浪逐漸升高，桃園市體育局長許彥輝表示，桃園現以分散場地滿足需求，體育局也同時改善市立體育館使用率，現在周末時段都租借一空。

許彥輝說，桃園市長張善政上任後，已責陳相關局處規畫大型公共設施，體育局也積極盤點是否有足夠面積的體育場用地「孵新蛋」，興建類似台北小巨蛋的多功能綜合體育館；目前正衡量各類型賽事與藝文展演活動需容納人數，但孵蛋光找土地就不容易，沒中央補助也不可能成功，在具體規畫前會先思考好定位。

「重點不是需不需要巨蛋，而要透過巨蛋要達成什麼目的？」體育大學休閒產業經營學系教授周宇輝說，各縣市政府規畫巨蛋時，應思考目的究竟是為了發展國內運動賽事、國際賽事、運動觀光還是大型娛樂活動；如果是為國內賽事，內需市場足以支撐嗎？如果是為爭取國際賽會，1年又有幾場，為了短期需求興建，真的值得嗎？

他也指出，蓋一個巨蛋經費動輒上億，更重要的是「養不養得起」，就以台北大巨蛋為例，因規模大，租金高、燈光空調成本也驚人，球團付不起怎麼辦？是否要透過非體育活動的力量導入資源，或推動運動發展基金補貼球團，都需要再三思量。

近年演唱會經濟興盛，興建巨蛋與否，各地政府面臨龐大民意壓力。周宇輝說，觀眾超過4萬人的演唱會1年有幾場，如果數量不多，為了一時需求投資浩大的場館，蓋完後反而會面臨永續營運問題；如果一開始興建的目的不是為了運動賽事，會展中心也不乏是一項選擇，蓋巨蛋不是唯一解方。

對於新北市長侯友宜也要孵巨蛋，民進黨新北市立委李坤城指出，侯友宜在新北市十多年，從沒在任何施政報告提出要興建大巨蛋，如今才想要蹭聲量，錢在哪裡、地在哪裡完全不知道，根本就是炒短線挽救聲量，「不要騙人了」，最後蓋不出來弄巧成拙，會讓低迷支持度雪上加霜。

民眾黨新北市議員陳世軒說，巨蛋政治利益確實很吸引人，但局處首長對於如何執行只回「一定會落實」，選址在哪、規模多大都得不到解答。

國民黨立委葉元之指出，以侯友宜的謹慎個性敢喊出大巨蛋，代表已經有相關腹案，不可能天馬行空，但大巨蛋畢竟是長期的建設，如果能夠在一、兩年內把場址選好、完成招商，對侯的滿意度會大大加分，就算任內無法完成，對接班人也是一項利多。

新北體育局代理局長洪玉玲說，目前全台室內場館除台北大巨蛋可容納4至5萬人，其他縣市室內場館僅能容納7000人至1.5萬人，北台灣約占1000萬人觀察，北部還是有第二座大型室內場館需求。新北交通便利，鄰近桃園機場，軌道路網便捷，不過新北星級飯店、住宿選擇比台北少，是另一個延伸問題。

台南市民期待小巨蛋已久，基地選在東區的南台南站副都心第一期區段徵收的新興發展區。民進黨台南市議員郭鴻儀說，唯一的方向並不是一定要巨蛋，但有些人反而用巨蛋綁架選票，即使有蛋，沒有周邊的設施絕對行不通，「即使有蛋也是個空蛋」；執政者應思考如何帶動周邊觀光、商業發展，對於未來選舉來說才是加分的因素，「有沒有巨蛋倒沒那麼重要」。

國民黨南市議員王家貞說，台南巨蛋議題橫跨前市長許添財、賴清德，直至現任市長黃偉哲，到現在感覺比較有譜，不分黨派的民代都非常注意，一定會有政治攻防。