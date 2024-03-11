巨蛋政治學／台中巨蛋沒捷運 聽完演唱會恐留下過夜 橘線通車再等13年

台灣具規模的巨蛋，唯獨台中沒捷運經過，網友戲稱「在台中聽完演唱會得留下過夜」，若加上距1.5公里外的洲際棒球場、商場及水湳經貿園區大型建設陸續完工，綠議員質疑將是「最可怕的交通噩夢」。根本解決是捷運橘線快通車，但據估計，工期約13年，前置作業不知何時能核定；台中市府指出，捷運橘線可行性評估去年9月已送中央交通部，依審查意見修正中。

台中巨蛋園區及洲際棒球園區僅距離1.5公里，另有棒球場附屬事業娛樂商城「漢神洲際購物中心」已動工，預計2025年完工。另統一集團也在球場旁標下原本的「錦村市場」BOT案，將興建「太子置地廣場」，最快2025年完工，這個區位的工作與娛樂消費人口，車潮與人流規模數倍增。

「這會變成最可怕的交通噩夢。」民進黨台中市議員黃守達說，市府對交通難題不能太樂觀，包括接駁轉運、廣闢停車場、周邊人行空間等配套，須趁早規畫。議員謝家宜說，五月天樂團今年在洲際跨年演唱會，均透過接駁解決交通問題，但未來的商場、球場與巨蛋，加上附近不少大型建案進住，屆時任一個大型活動都可能積累民怨，她呼籲市府提出短期疏運計畫，另加速推動捷運橘線。

國民黨立委黃健豪說，市府建設局應把握時間拓寬周遭道路，但治本之道是行政院早日通過從機場到火車站、 經洲際球場的捷運橘線，他建議中央縮短文書作業，把時間給工程所需，但行政院長陳建仁僅表示會往此方向努力。

台中市府指出，捷運橘線進度可行性評估去年9月已送交通部，依審查意見修正中。另國民黨立委楊瓊瓔協助，軍方同意退縮軍機場圍牆讓給捷運通過，已有大幅進展。

這個區塊因屬重劃區，目前公車路線尚未四通八達，考量配置大面積停車空間，台中市交通局表示，未來可視個案活動調控，另搭配鄰近的大眾運輸場站區位及周邊道路交通狀況，選擇水湳轉運中心、捷運綠線文心崇德站及松竹站接駁。

中市交通局表示，基地內滿足交通需求是優先考量，交通維持把衍生停車需求內部化，以減少巨蛋周邊衝擊；未來若同時舉辦大型活動賽事或商場周年慶時，會依不同強度的交通管制與疏運，避免造成周邊交通壅塞。