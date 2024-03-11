快訊

台中獨力造蛋今開工！阿妹可唱「10天10夜」 盧秀燕孵出2028總統夢？

日本特效擊敗好萊塢！70歲哥吉拉首創紀錄獲奧斯卡獎 台灣還看不到

太陽花學運斷送與世界經濟接軌 台灣下個10年有新選擇？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巨蛋政治學／台中巨蛋沒捷運 聽完演唱會恐留下過夜 橘線通車再等13年

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中巨蛋預定2030年啟用，今天舉行開工典禮，圖為模擬實景。圖／台中市府新聞局提供
台中巨蛋預定2030年啟用，今天舉行開工典禮，圖為模擬實景。圖／台中市府新聞局提供

台灣具規模的巨蛋，唯獨台中沒捷運經過，網友戲稱「在台中聽完演唱會得留下過夜」，若加上距1.5公里外的洲際棒球場、商場及水湳經貿園區大型建設陸續完工，綠議員質疑將是「最可怕的交通噩夢」。根本解決是捷運橘線快通車，但據估計，工期約13年，前置作業不知何時能核定；台中市府指出，捷運橘線可行性評估去年9月已送中央交通部，依審查意見修正中。

台中巨蛋園區及洲際棒球園區僅距離1.5公里，另有棒球場附屬事業娛樂商城「漢神洲際購物中心」已動工，預計2025年完工。另統一集團也在球場旁標下原本的「錦村市場」BOT案，將興建「太子置地廣場」，最快2025年完工，這個區位的工作與娛樂消費人口，車潮與人流規模數倍增。

「這會變成最可怕的交通噩夢。」民進黨台中市議員黃守達說，市府對交通難題不能太樂觀，包括接駁轉運、廣闢停車場、周邊人行空間等配套，須趁早規畫。議員謝家宜說，五月天樂團今年在洲際跨年演唱會，均透過接駁解決交通問題，但未來的商場、球場與巨蛋，加上附近不少大型建案進住，屆時任一個大型活動都可能積累民怨，她呼籲市府提出短期疏運計畫，另加速推動捷運橘線。

國民黨立委黃健豪說，市府建設局應把握時間拓寬周遭道路，但治本之道是行政院早日通過從機場到火車站、 經洲際球場的捷運橘線，他建議中央縮短文書作業，把時間給工程所需，但行政院長陳建仁僅表示會往此方向努力。

台中市府指出，捷運橘線進度可行性評估去年9月已送交通部，依審查意見修正中。另國民黨立委楊瓊瓔協助，軍方同意退縮軍機場圍牆讓給捷運通過，已有大幅進展。

這個區塊因屬重劃區，目前公車路線尚未四通八達，考量配置大面積停車空間，台中市交通局表示，未來可視個案活動調控，另搭配鄰近的大眾運輸場站區位及周邊道路交通狀況，選擇水湳轉運中心、捷運綠線文心崇德站及松竹站接駁。

中市交通局表示，基地內滿足交通需求是優先考量，交通維持把衍生停車需求內部化，以減少巨蛋周邊衝擊；未來若同時舉辦大型活動賽事或商場周年慶時，會依不同強度的交通管制與疏運，避免造成周邊交通壅塞。

台中市 捷運 議員

延伸閱讀

文湖線太擠！下班「等6班捷運」才上車 他怒批：最廢路線

台中巨蛋11日開工隈研吾來台見證 人氣團體開唱

新中正橋往台北方向16日通車 最新改道動線一次看

張學友罹新冠慘隔離取消演唱會 羅一鈞曝香港現況

相關新聞

巨蛋政治學／盧秀燕獨力造蛋 阿妹可唱「10天10夜」 孵出2028總統夢？

台中巨蛋從2005年規畫到今天正式開工，歷時19年、8次工程流標，經費從65億追加至近百億，預定2030年完工。眼看台北...

台中「3大建設」上梁、開工典禮花千萬 綠酸作秀 市府：邀市民見證

台中市長盧秀燕主推台中巨蛋、綠美圖與會展中心「三大建設」，上梁、開工典禮共花費逾千萬，綠營批耗費公帑作秀；市府表示，重大...

太陽花十年／漁民的眼淚：兩岸合則兩利、分則兩害 中止ECFA影響深遠

11年前，東港區漁會前總幹事林漢丑肩負2千多位漁民期待，向台灣政府和中共喊話請命。他說，希望將鮪鰭類列入下一波早收清單，這將有益兩岸人民與台灣經濟。 當年的林漢丑接待過海協會副秘書長孫亞夫，肯定「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）將石斑魚等少數魚類列入免稅清單，更期待東港「三寶」鮪魚、旗魚、櫻花蝦也列入後ECFA免關稅清單。他說，台灣「三寶」賣到中國大陸要課稅，日本賣到中國大陸卻免稅，若將鮪鰭類列入早收清單，對台灣漁民收入和中國消費者才有幫助。 而10年歲月過去，他去年以民進黨籍身分參選東港鎮長，「養殖漁業最近3年慘淡經營，能賣出去就很好了，出口管道太少！」漁家子弟出身的林漢丑不諱言，「台灣漁民最大的擔憂就是出路問題，兩岸合則兩利、分則兩害，雖然民進黨政府立場是抗中，但台灣很多漁民沒有太多政治意識型態，只煩惱生計。」...

巨蛋政治學／全台10顆蛋 專家：蓋得起要養得起 1年幾場萬人演唱會？

巨蛋政治學當道，台中、新北、台南都要蓋蛋，桃園雖然有俗稱桃園巨蛋的市立綜合體育館，但長期失去功能、使用率低落，地方盼望桃...

整併黃復興還不夠 9學者倡議中常會也要組改

國民黨主席朱立倫推動黃復興黨部改組，學者組成的開放政黨實驗室表示，肯定國民黨推動組織改造的勇氣，國民黨應在新一屆中常會，...

巨蛋政治學／台中巨蛋沒捷運 聽完演唱會恐留下過夜 橘線通車再等13年

台灣具規模的巨蛋，唯獨台中沒捷運經過，網友戲稱「在台中聽完演唱會得留下過夜」，若加上距1.5公里外的洲際棒球場、商場及水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。