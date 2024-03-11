【專家之眼】勿忽視瑞典加入北約的影響

繼去年芬蘭加入北約之後，瑞典也於今年3月8日跟進成為北約第32個成員國。這不但強化了此一由美國所領導的跨大西洋軍事聯盟體系，更會對北極與亞太產生相當的影響。從台灣的角度觀之，而兩岸也不能自外於此，更是國際情勢牽一髮動全身的典型案例。

兩年前，曾喧嘩一時的北溪油管爆炸事件，瑞典已完成調查，但結果是無結果，而德國將繼續接手，可見已排除俄羅斯介入的可能性，否則必定大肆渲染。因而可以判斷，此乃北約自己人所為，尤其美國的嫌疑最大，而此油管就有一段位於瑞典的專屬經濟區。若瑞典調查證明是美國所為，那還有機會加入北約？這就是國際現實的最佳寫照。瑞典是工業製造強國，又位處波羅的海，東有芬蘭以及波海三小國，目前波海已成為北約的內海(如下圖)，這對於俄羅斯要進出波海已形成相當的障礙。

由於瑞典與芬蘭各有15%與33%的領土位於北極圈內，乃不折不扣的北極國家，再加上美國、加拿大、丹麥、挪威與冰島等，將共有7個北約國家在「北極理事會」（The Arctic Council）中與俄國對作。該組織在1996年成立，乃北極國家政府之間的合作論壇，而大陸則是在2013年以「近北約國家」的名義加入成為觀察員，隨即於2018年開始建立「冰上絲綢之路」，乃另一中俄兩國友好合作的案例。

再者，由於全球氣候日益暖化，北極地區加速融冰，尤其是夏季的航道日益順暢，並比亞歐國家繞道蘇伊士運河的貨運要節省將近十天的航程。再加上中東情勢不穩，更增加了北極航道的經濟效益，但因瑞典加入北約，強化了與俄國的對峙，因而也影響到「冰上絲綢之路」的運行。再加上融冰之際，對於北極豐富的原油與天然氣等資源的開採，也降低了不少難度，中方的資金與俄方的技術結合更是相得益彰。

另一方面，繼兩年前俄烏戰爭爆發之後，美國也敦促日、韓、紐、澳為北約的「亞太4夥伴國」（AP4），四國領袖於2023年連續第二年參加北約高峰會，預計分別與北約簽署「個別化夥伴計畫」（Individually Tailored Partnership Programme，ITPP），升級彼此合作關係，雖沒有會員國的聯防義務，但是藉此可以交換情資與聯合軍演，北約的勢力儼然進入東亞，並以中國為假想敵。2022年北約峰會中，首次正式將中國列入「系統性挑戰」的對手，並將印太地區列入北約特別關注。