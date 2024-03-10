不在籍投票是北京想要的？ 藍委要綠營別急著抹紅：日韓美英豈不亡國
國民黨立法院黨團擬推動不在籍投票立法，被民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤質疑將為大陸介選大開後門，是北京想要的法案。國民黨立委許宇甄表示，世界多國皆有實施不在籍投票，朝野根本尚未溝通、討論，民進黨大可不必現在就急著抹紅國民黨。
許宇甄指出，不在籍投票不是為了圖利誰，而是為了保障國民投票權利，減少國民投票阻礙。國際上已有許多國家採用不在籍投票，並非國民黨、國民黨立委首創。
鄰近的日本、韓國也採用不在籍投票保障國民投票權，已行之有年。許宇甄說，只要查一下就能發現，日本、韓國的不在籍投票方式包括，提前投票、移轉投票、通訊投票等方式，美國、英國、德國、法國等民主先進國家也有不在籍投票，是民主進步的象徵，民進黨不須為不在籍投票大驚小怪。
許宇甄強調，不在籍投票立法需要朝野立委共同討論，哪些做法適合，哪些不適合，相關立法會在公平、被民眾信任的前提下討論，才可能推動成功。對吳思瑤批評推動不在籍投票會毀憲亂政，許宇甄說，依吳思瑤的標準，日、韓、美、英等國豈不應該已經亡國了？民進黨團幹部無須在不在籍投票法還沒在委員會討論前就開始抹紅。
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