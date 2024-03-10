綠委要朱立倫管好藍委 洪孟楷：立委監督立委太荒謬

民進黨團立法院黨團幹事長吳思瑤今天批評，國民黨立法院黨團推動的國會改革法案是惡意、蓄意毀憲亂政，呼籲國民黨主席朱立倫應約束自家立委。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷反批，民進黨立委不監督政府，卻監督在野黨立委，太過荒謬，是台灣民主開倒車的最大幫兇。

洪孟楷說，民進黨連周日都要造謠抹黑？民進黨政府傲慢自大，不知民意何在？應該要監督政府的民進黨團自我矮化到失能，忘記立法委員是要為人民發聲，而不是當政府的應聲蟲。

洪孟楷表示，新國會應有新民意與新氣象，國民黨團在過去這段期間，無論是追查食安漏洞及物價蠢蠢欲動的調漲，都是人民關心的議題，也是政府不可迴避的責任。

洪孟楷說，民進黨政府不向人民解釋清楚食安漏洞、物價調漲疑慮，只想用網軍側翼帶風向，現在更直接利用民進黨立法院黨團當小弟、做打手，不斷潑髒水，立法委員監督立法委員，何其荒謬？有這樣的黨意代表，是開民主倒車的最大幫兇。

洪孟楷表示，民進黨立委與其嗆在野黨主席，不如回歸本業，問自己，政府詐騙打了嗎？食安管了嗎？電價、物價調漲有配套嗎？好好監督政府。洪孟楷說， 執政黨立委監督在野黨立委，恐只會讓教過這些綠委政治學的教授暗自哭泣。