NCC陳耀祥明專報 報告內容不如小學生？綠委批別當待退老兵

立法院交通委員會明天排定國家通訊委員會（NCC）主委陳耀祥專題報告，不過NCC給出的報告，國民黨、民眾黨立委都批評內容空洞，寫作連小學生都不如。對在野批評，民進黨立委許智傑提醒NCC，不能有待退老兵心態。

立院交委會明邀請NCC主委陳耀祥列席報告業務概況，同時就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告並備質詢。然而NCC的專題報告內容送到立法委員手上，卻遭到痛批。

曾任NCC委員的國民黨立委翁曉玲質疑報告內容空洞，民眾黨立委黃國昌也批評，報告許多都是照抄去年舊的內容，寫作不如小學生，甚至說是不是該把報告退回去，要求陳耀祥主委回去重寫。立法院國民黨團擬明日動員抗議報告內容空泛。

對在野黨立委批評，民進黨立委許智傑直言說，NCC的報告常常千篇一律，提醒NCC不能有待退老兵的心態，做一天和尚要敲好一天鐘，趁還有時間，應當趕快調整報告內容，化解在野黨的質疑，避免明天委員會議程又再次空轉。