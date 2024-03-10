蔡總統：期盼政府與中醫藥界密切合作 建構更完善服務

蔡英文總統今天上午出席國醫節慶祝大會表示，這幾年台灣走過疫情的挑戰，相信許多人都會記得，中醫藥界研發的「清冠一號」對患者帶來的幫助非常大。期盼政府和中醫藥界在未來持續密切合作，建構更完善的服務，讓中醫藥蓬勃發展。

蔡總統今天到新北市政府大樓出席「中華民國中醫師公會全國聯合會慶祝第94屆國醫節2024國際中醫藥臨床學術大會」，衛福部長薛瑞元、中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆、名譽理事長柯富揚及新北市中醫師公會理事長陳建輝等多名中醫師與會。

蔡總統致詞時表示，感謝中醫藥界守護民眾健康，為台灣醫療及學術研究用心奉獻，並期盼政府和中醫藥界在未來持續密切合作，建構更完善的服務，讓中醫藥蓬勃發展。

蔡總統表示，再過不久就是317國醫節。她預祝國醫節快樂，也感謝大家對台灣的付出和貢獻，在第一線守護民眾健康，也長期耕耘中醫藥的研究，讓台灣的中醫藥學持續進步，更保有國際競爭力。

蔡總統指出，過去8年，全聯會的好朋友積極向政府提出建議，讓政策能夠與時俱進，也符合中醫藥界的需求。在大家的共同努力下，通過了「中醫藥發展法」，以國家級的發展計畫鼓勵並且輔導台灣的中醫藥創新、研發。

蔡總統提到，隨著中醫就診率的提高，去年建置了「中藥供應資訊平台」，穩定台灣藥品的供應情形，確保國人的用藥權益；也推動各項計畫，透過系統化的訓練、培育人才，並強化醫事與藥事服務。同時，為了降低中藥材進口依賴，也鼓勵本土中藥藥用植物種植，希望建立自產自用的能力，讓中醫藥在台灣永續發展。

蔡總統說，這幾年台灣走過疫情的挑戰，相信許多人都會記得，中醫藥界研發的「清冠一號」對患者帶來的幫助非常大。現場也有「清冠一號研發貢獻獎」以及「第一屆中醫師華佗醫療奉獻獎」的得主。她恭喜所有得獎人，並再次感謝大家為台灣的醫療以及學術研究用心奉獻，守護國人健康。

蔡總統期盼，未來在大家的支持下，政府和中醫藥界繼續密切合作，建構更完善的中醫藥服務，讓中醫藥能夠蓬勃發展。