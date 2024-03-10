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柯建銘罵藍委水準低 朱立倫喊話柯節制：惡意攻擊對台灣不利

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘日前批評國民黨立委質詢素質差，引發國民黨主席朱立倫怒嗆柯「不要水準低到潑婦罵街」。朱立倫今天受訪表示，民進黨超弄網軍攻擊國民黨新科立委，一再反對民生法案，再次呼籲柯建銘總召「節制」，惡意攻訐對台灣未來的政局是不利的。圖／國民黨部提供
民進黨立院黨團總召柯建銘日前批評國民黨立委質詢素質差，引發國民黨主席朱立倫怒嗆柯「不要水準低到潑婦罵街」。朱立倫今天受訪表示，民進黨超弄網軍攻擊國民黨新科立委，一再反對民生法案，再次呼籲柯建銘總召「節制」，惡意攻訐對台灣未來的政局是不利的。圖／國民黨部提供

民進黨立院黨團總召柯建銘日前批評國民黨立委質詢素質差，引發國民黨主席朱立倫怒嗆柯「不要水準低到潑婦罵街」。柯今天說自己是忠言逆耳，朱立倫今天受訪表示，民進黨刻意網軍攻擊國民黨新科立委，一再反對改革法案，他再次呼籲柯建銘「節制」，惡意攻訐對台灣未來的政局是不利的。

朱、柯互槓。柯建銘日前批評國民黨新科立委症候群、素質差，引發國民黨主席朱立倫回嗆「不要水準低到潑婦罵街」。對此，柯建銘今天回應，他是善意提醒，忠言逆耳，是希望朱立倫能了解，朱立倫卻說他不懂法律和民意，這句話要反送給朱，國民黨繼續惡化下去，會變成國家亂源，走向歷史的焚化爐。

朱立倫今天到宜蘭參加黨部新春團拜時，被問到民進黨最近刻意的超弄網軍攻擊國民黨新科立委，傳出國民黨立院黨團總召傅崐萁有意成立「防護網」採聯合作戰保護新科立委。

對此朱立倫表示，相信大家看得很清楚，這一個多月來民進黨幾乎用抹黑、抹紅甚至造謠人格毀滅的方式，動員媒體及網軍破壞或傷害國民黨新科立委，這絕對不是一個民主國家應該有的態度。

他說，民進黨不謙卑反省、不面對政治現實，不好好朝野協商，卻用人格網軍攻擊，這真的是民主退步；他再次呼籲柯建銘總召，一定要節制，不要再用這種惡意方式，如果大家都形成這樣惡意攻訐，對整個未來台灣的政局絕對是不利的。

對於國民黨最近提出很多的改革法案，柯建銘總召一再跳出來嗆聲。朱立倫也說，國民黨提出來的國會改革或民生法案，每一項都是專業考量，民進黨講不出理由，一定是講違法違憲、反民主或惡意攻擊。

朱立倫說，奇怪啊，台灣目前所提出來所有的國會改革法案都先進民主國家都在使用的，怎麼民主進步黨變成民主退步黨了呢？民進黨應該要想想一想過去再野時，長期同樣的主張，為什麼執政之後變成這樣反民主？保守退步？

國民黨 朱立倫 柯建銘 民進黨

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