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吳思瑤：藍營不在籍投票版本 恐怕就是北京要的版本

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

多名國民黨立委近期推出不在籍投票法草案，其中包含通訊投票，遭外界質疑可能會有中國大陸等境外勢力介入。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天開酸，國民黨又來了，總統選不贏就想方設法要改變遊戲規則。國民黨的不在籍投票等於是為中國大陸介選大開後門，恐怕就是北京想要的版本。

吳思瑤表示，國民黨立委除了提出總統大選改二輪投票這樣的違憲主張，現在又端出總統大選適用不在籍投票的法案，這個法案大有問題，值得商榷。

吳思瑤指出，首先，它違反憲法規定，投票應以秘密投票為之的憲政原則；第二，就選舉的公正性上也大有問題，不論是通訊投票還是境外投票都有相當高的技術門檻，在選票運輸的過程容易產生弊端，通訊投票也要有相當嚴密的資訊安全保護，這些都需要相當嚴謹的配套，不是說上路就上路這麼簡單，此外，也會提高選務成本，並形同為北京介選大開後門，在大陸經商、工作、就學的台灣有投票權人，都可能受到當地社會氛圍和意識形態所干預和影響，她質疑國民黨要的版本，恐怕就是北京想要的版本。

吳思瑤表示，行政院也提出對案，希望這個法案後續的討論，社會能一起來監督，透過全民監督的力量，讓在野黨、國民黨能夠自制。

不在籍投票 吳思瑤 國民黨

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