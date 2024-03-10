推1999網路電話省錢破功 柯文哲：第一年成績不用太在意

台北市前市長柯文哲任內，2022斥資600萬元推動台北通App建置網路電話功能，遭議員質疑成效差，每月僅逾千人使用。柯文哲今天受訪說，第一年一定不會多，因為培養新的顧客需要時間，第一年成績大家不用去太在意，但過去經驗，網路還是趨勢，慢慢會用網路電話，不會用傳統電話。

由於現任市長蔣萬安今天也對1999網路電話成效，表示前朝可能為了省錢，但網路電話應是備援方案，應站在民眾需要去思考。媒體問柯，會不會擔心蔣萬安不會用力推1999網路電話？柯文哲則說，每個市長都有每個市長自己的施政優先順序，但他覺得E化，還是國家很重要的基礎工作，產業轉型、這種數位化轉型，本來就應該要用更大力量去推動。

柯文哲今天出席民眾黨議員陳宥丞服務處喬遷，對於1999網路電話成效不彰，也沒有達到省錢成效，柯文哲說，因為舊的沒有取消，新的再加上去，但這個還是這樣需要往前看，不管怎樣，網路電話還是要比傳統電話，未來會有更大比例，還是要有一點前瞻性的看法。

對於蔣萬安指1999網路電話是備援方案，柯說，每個市長有每個市長自己的優先順序，但他認為E化還是國家很重要的基礎工作，產業轉型、這種數位化轉型，應該要用更大力量去推動。