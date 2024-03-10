賴清德願依憲赴國會報告 盼採李登輝模式

副總統賴清德520就職後，國民黨立法院黨團擬邀請賴清德到立法院國情報告。據了解，賴清德的立場與態度與選舉期間一致，認為依憲法與立法院職權行使法規定，只要立院邀請，就履行憲政義務，赴國會報告，不過在野黨主張的「即問即答」於法不合，唯一可行的方式是如已故前總統過去在國民大會的綜合答覆模式。

有關國情報告的相關法規，憲法增修條文規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。立法院職權行使法則明定，立法院得於每年集會時，聽取總統國情報告。

立法院職權行使法還規定，總統就其職權相關之國家大政方針，得咨請立法院同意後，至立法院進行國情報告；立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。此外，就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告。

針對國情報告問題，賴清德在去年總統大選期間曾多次表示，憲法增修條文明定，立法院在集會期間得邀請總統做國情報告，發動國情報告的機關是立法院，如果他當選總統，立法院有邀請，他當然一定會應立法院的邀請到立院報告。

親賴知情人士表示，對於國情報告議題，賴清德迄今態度與立場都沒有改變，只要立法院依法邀請，賴就會到國會國情報告；但賴清德也清楚，過去總統國情報告無法成行，關鍵在於朝野爭執總統是否應該即問即答，對此賴團隊曾經私下討論，憲法、法規怎麼訂定，就依法行事；但例如李登輝過去在國民大會的綜合答覆模式，則可以考量。

一位黨政人士直白表示，國情報告是由立法院發動，只要立院有邀請，賴清德不會迴避，但不可能即問即答，於法不合，如果在野黨要求即問即答就修憲、修法。現行法規規定，立委在聽取總統國情報告後，可以提出問題，總統再做補充報告，這就如同當初李登輝在國民大會報告、接受國大代表綜合詢問與建言，之後再綜合答覆。