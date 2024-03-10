數發部要回土地又不用 民眾黨批：如點餐後又棄單

南門中繼市場原使用「華光特二」土地，北市府多次與國產署協調，盼東門市場也能使用該地，不過數位發展部、國家通訊委員會要使用而不同意，如今中央又將其他部會移至他處引發討論。北市議會民眾黨團批評，中央要回土地又不使用，讓中繼市場白拆，如同「點了麵線又棄單」。

數發部不使用南門中繼市場「華光特二」土地設立辦公室，發新聞稿澄清「沒有跟東門市場搶中繼用地」，民眾黨團發言人吳怡萱批評，數發部與民爭地在先，卻還倒果為因、試圖卸責，如今「給你又說不要」，如同「點了麵線又棄單」，浪費公帑、全民埋單。

吳怡萱表示，柯文哲在台北市長任內時，就已經數度行文向國產署表達希望能繼續承租「華光特二」用地，將南門中繼市場保留，改讓東門市場攤商進駐，作為東門市場改建的中繼用地。但國產署幾次回函皆表示「此用地須留給2機關依法撥用，無法同意延長租用」，這兩機關就是數發部與國家通訊委員會。

吳怡萱說，幾經協調，中央執意要回土地，最後不得已移至隔壁的「華光特一」重新興建東門中繼市場。而數發部新聞稿中「北市府已決定以華光特一作為東門市場改建中繼用地」聲稱沒有搶地是倒果為因，無視過去協調過程，欺騙社會大眾。

吳怡萱指出，拆掉1.7億的南門中繼市場，再花3500萬蓋新的中繼市場，浪費的全是民脂民膏，沒想到行政院卻在今年1月公告，數發部改與其他部會移至「行二行三」用地，等於要回了土地又不使用，白拆南門中繼市場。

吳怡萱說，若國產署續租讓東門市場攤商直接延用，定會成為中央、地方合作的佳話，如今南門中繼市場變成廢土，突顯政府缺乏長期計畫、浪費公帑卻要全民埋單，數發部長唐鳳不該ㄧ句「我們也是被安排的」就輕鬆帶過。