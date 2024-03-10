【即時短評】新國會在野合作試金石 賴清德準備接招

新一屆國會朝野磨刀霍霍，繼民眾黨立院黨團提出立法院三法修正草案後，國民黨立院黨團提出國會改革五法，日前已交付委員會審查，民進黨團批評國民黨團毀憲亂政之餘，預計也會自提版本，司法法制委員會成為攻防戰場，就看準總統賴清德如何接招。

2024大選一役，藍白在「君悅會」撕破臉，在三黨不過半的結構下，民眾黨的動向更受矚目。2月1日的國會龍頭選舉，民眾黨以自提人選方式「暗助」韓江配出線；卻牽扯出綠白電話門事件，藍綠皆憂民眾黨誠信，也考驗關鍵少數能否發揮實質作用。

隨後登場的立法院8個常設委員會召委選舉，國民黨原要禮讓民眾黨一席，在基層大反彈後縮手，民眾黨率先釋出善意，表態8席全數支持藍營召委人選，給足國民黨面子。

藍白在召委選舉後，為國會改革法案奠定合作空間，不過，雙方的法案內容各有異同，且民進黨在司法法制委員會更是黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄在內重兵，在接下來的審查階段，藍白能否求同存異，甚至合作對抗綠營重兵，順利完成改革大業，尚待觀察。

國會改革法案將成藍白法案合作的試金石，已可預見，藍白在議題合作可繼續堆疊善意、建構法案合作默契，縱使綠營早早在司法法制委員會布重兵，也必須面對民意檢驗。新總統賴清德雖然在520後才正式上任，無疑已面臨艱鉅挑戰，撇開立法院的朝野攻防不談，民眾也早已對NCC、食藥署砲火全開，賴政府恐怕難同這8年這般順風順水了。