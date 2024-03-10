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反對國民黨推國會改革 柯建銘：國民黨將走進歷史焚化爐

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者林澔一／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘。記者林澔一／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，他是善意提醒，忠言逆耳，朱立倫卻說他不懂法律和民意，這句話反送給朱，建議國民黨辦第二次集訓，否則繼續惡化只會走向歷史的焚化爐。

國民黨立法院黨團推出國會改革法案，柯建銘批評素質差，國民黨主席朱立倫認為柯建銘不要水準低到潑婦罵街。

柯建銘說，終於引蛇出洞了，朱立倫出現了，朱立倫是黨的負責人，朱要負全責，要想清楚。第一，朱立倫叫他不要潑婦罵街，其實他講的話，是善意提點，希望朱立倫能夠了解，良藥苦口，忠言逆耳，請朱立倫好好思考。

柯建銘表示，昨天朱立倫說他不懂法律，不懂民意，這句話反送給朱立倫，國民黨最好有第二次的集訓上課。朱立倫身為主席要負責全黨，不要跟著黨團沆瀣一氣，任其這樣惡意發展，國民黨會無可救藥。

柯建銘說，請朱立倫好好思考，國民黨繼續惡化下去，會變成國會與國家的亂源，會讓國民黨走向歷史的焚化爐。國民黨在新竹市的區域立委鄭正鈐，區域立委得票率是全國最低，只有30.25%，黨意和民意的落差這麼大，朱立倫快叫鄭正鈐辭掉中常委吧。

國民黨 朱立倫 柯建銘 民進黨

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