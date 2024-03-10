快訊

法國羽賽／錯過4賽點遭安洗瑩逆轉 戴資穎：打得不夠堅定

永遠不會扮演他！勞勃狄尼洛重話轟川普：沒救了

拜登再戰川普大勢已成 國安局：誰當選都友台制中

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長蔡明彥（左）與海巡署長周美伍。圖／本報資料照
國安局長蔡明彥（左）與海巡署長周美伍。圖／本報資料照

美國總統大選上演拜登再戰川普戲碼態勢已經明朗。國家安全局認為，無論何人當選美國總統，友台制「中」政策不致大幅改變。

總統府國安局長局長蔡明彥明天應邀列席立法院外交及國防委員會，以「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」為題進行專題報告。會議同時邀請國防部副部長與海委會海巡署長周美伍列席，朝野料將同時了解國家安局對目前兩岸因執法在金廈水域對峙的評析。

國安局送交立法院報告內容，對拜登與川普外交風格作了簡單評析。國安局認為美國民主黨、共和黨均重視中共戰略挑戰，已成為兩黨共識。當前拜登政府對中共採取「去風險、不脫鉤」及「小院高牆」 科技管制等政策，但也進行溝通對話、管控分歧，同時協助台灣提高經濟、軍事、外交能量，爭取國際共同關注台海情勢。

川普雖宣稱與習近平有良好互動，但認為美國須維持戰略嚇阻能量、先進軍事科技優勢，以應對中共挑戰，並主張對中國大陸課徵高額關稅平衡貿易逆差，尋求對陸逐漸脫鉤。

國安局認為，美友台制「中」政策不變。美國對國際事務影響力動見觀瞻，各國均高度關注今年美大選動向 。鑒於美國兩黨均將中共視為主要戰略競爭對手，也支持深化台美合作關係，應對中共對印太區域挑戰，因此無論何人當選美國總統，友台制「中」政策不致大幅改變。

國安局同時表示，共軍專擅擴張破壞區域和穩。中共在經濟問題難解下，仍挹注高額軍費加速建軍備戰，尤其年來頻運用軍事、灰帶手段在第一島鏈周邊強勢「維權」、干擾外軍活動，並積極外擴戰訓場域，同時與俄開展海空聯演聯巡、軍科合作，意圖改變印太區域現狀，增添地緣戰略風險。

國安局認為，中共將持續強化對台壓拉兩手作為，目前值我大選結束、美大選將至之際，中共除加強鞏固「國際一中」格局，也持續藉由硬軟兩手策略，對台進行壓拉操作。在施壓方面，除軍事威懾、外交打壓、經濟脅迫外，亦可能逐步增加法律作為，炒作兩岸管轄權爭議，意圖改變台海現狀；在拉攏方面，將延續去年對台廣泛交流政策，邀各階層團體赴陸， 伺機操作統戰分化，形塑對其有利的兩岸形勢。

中共 國安局 川普 拜登 美國 蔡明彥

延伸閱讀

永遠不會扮演他！勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

桑默斯：Fed不降息機率升高 拜登打賭聯準會將有動作

穆斯林齋月將到來 以巴戰爭有望停火？拜登稱「看起來很艱難」

美國的多重宇宙？一個說繁榮、一個認垂死 拜川施政前提天差地遠

相關新聞

反對國民黨推國會改革 柯建銘：國民黨將走進歷史焚化爐

民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，他是善意提醒，忠言逆耳，朱立倫卻說他不懂法律和民意，這句話反送給朱，建議國民黨辦第二...

賴神接班／顧立雄是否留任國安會 要看蔡英文、賴清德與美國三方平衡

兩岸局勢緊繃，國安團隊是總統當選人賴清德布局的重中之重。民進黨內普遍認為，過去八年，蔡英文總統的兩岸外交關係穩健、不躁進，尤其是台美關係成果外界有目共睹；賴清德在選前多次表態，將延續「蔡英文路線」，因此賴520就任總統後，國安團隊大幅換血的可能性很低，賴政府執政初期，有望沿用蔡政府的國安人事。

拜登再戰川普大勢已成 國安局：誰當選都友台制中

美國總統大選上演拜登再戰川普戲碼態勢已經明朗。國家安全局認為，無論何人當選美國總統，友台制「中」政策不致大幅改變。

中常委首度缺額競選「拿1票就當選」 蔣萬安提醒黨中央這件事

國民黨昨天中常委選舉，應選29人卻只有27人參選，首度缺額競選，等同自己投自己「拿1票就當選」。台北市長蔣萬安今說，黨中...

中央輪番砲打地方 綠營大將引戰是為披2026戰袍？

近月來從新北深坑鋰電池工廠大火、台糖肉片瘦肉精疑雲、到基隆東岸商場經營權之爭，頻可看到中央從施政、食安與空汙等議題砲打地方，攻勢猛烈，甚至昔日綠營市長槓上現任藍營市長，背後透露兩個政治目的，一是形塑藍營執政就是不行的氛圍，二是展現存在價值，爭取機會，準備一戰2026百里侯。

影／江啟臣率跨黨派立委前往東京 出席第52屆APPU年會

立法院副院長江啟臣今天（10日）率跨黨派立委14人前往日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會，出發前於桃園國際機場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。