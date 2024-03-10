快訊

又查出2.1萬公斤辣椒粉含蘇丹紅！流向9縣市 高市追加重罰120萬

GD傳與小12歲韓國小姐熱戀 本尊首回應

教宗喊話烏克蘭！勇敢「舉白旗」、發現「被打敗」要有勇氣談判

影／江啟臣率跨黨派立委前往東京 出席第52屆APPU年會

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
立法院副院長江啟臣（右4）今天率跨黨派立委14人前往日本東京，參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會，出發前於機場發表談話。記者黃仲明／攝影
立法院副院長江啟臣（右4）今天率跨黨派立委14人前往日本東京，參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會，出發前於機場發表談話。記者黃仲明／攝影

立法院副院長江啟臣今天（10日）率跨黨派立委14人前往日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會，出發前於桃園國際機場發表簡短談話。江啟程表示，除了是疫情後首次實體會議，也是新國會第一次國會出訪及外交，預期會有豐碩成果。

江啟臣指出，今天是立法院跨黨派14個委員一起出訪，也是新國會第一次的國會外交，預定參加在日本東京召開的「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，預計是3月11號到3月14號，APPU從1965年成立至今，這次是要召開第52屆的大會，也是2020疫情後首次實體會議，疫情期間都是透過視訊開會。

江啟臣表示，台灣在2019年時也曾主辦過年會，過去曾經主辦過10次，這次由日本主辦，朝野相當重視，所以跨黨派組成14名委員訪團一起參與。這次年會主要討論氣候變遷，尤其是大規模的災害如何預防、減災，這個部分台灣有經驗、也有專業，更想跟會員國一起分享，相信這次的會議也會有很多深入的討論。

江啟臣說，因為參與的都是國會議員，透過國會議員的交流，對相關議題做進一步的討論也分享彼此經驗，希望未來能有更多國際合作。除了參加年會之外，期間也會在日本進行國會外交，拜訪日本主要的朝野政黨及日本政要。

他強調，藉由這次的出訪，除了參加國際組織會議外，也能夠進行國會外交，不管在經貿、文化、經濟甚至是安全等方面，台日間都有深厚、密切的關係，藉由跨黨派國會議員的交流，對於台日之間關係的深化可進一步的加強。

立法院副院長江啟臣今天率跨黨派立委14人前往日本東京，參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會。記者黃仲明／攝影
立法院副院長江啟臣今天率跨黨派立委14人前往日本東京，參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會。記者黃仲明／攝影

日本 江啟臣 議員

延伸閱讀

江啟臣協調台中東豐快經費 國土署、公路局承諾補助無虞

自曝也收到恐嚇訊息遭勒索2千萬 江啟臣：籲請相關單位速查

40年立院建築「永遠修不好」 名嘴點名韓國瑜做一事「責無旁貸」

成立台商之友會 江啟臣盼推廣外交

相關新聞

賴延續蔡路線 新國安團隊顧立雄可望獲留任

副總統賴清德將在五二○就任新總統，民進黨內認為，賴清德在選前已多次宣示將延續蔡英文總統的兩岸外交路線，因此在國安團隊方面...

新聞眼／蔡規賴隨 兩岸外交路線定調？

美中台關係是賴清德五二○就任總統後要面對的重要課題，賴清德選前強調會延續「蔡英文路線」，賴未來若延攬蔡政府國安人事並不令...

黃昭順：柯志恩選2026高雄市長定案

國民黨高市黨部7日辦春酒，主委黃昭順指柯志恩選高雄市長這一局已定案，已在高雄置產的柯，也展露蹲點決心，昨與議員陳麗娜合辦...

影／江啟臣率跨黨派立委前往東京 出席第52屆APPU年會

立法院副院長江啟臣今天（10日）率跨黨派立委14人前往日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會，出發前於桃園國際機場...

王世堅嗆裕隆偽國產 她酸玩不出新把戲「木馬屠城玩10年」

民進黨立委王世堅日前在立法院財委會質詢時，針對國產車品牌裕隆高分貝拍桌指責，指裕隆將大陸的電動車零件引進台灣再組裝成「偽...

最強鐵鎚李四川休假1張戴工程帽照 網笑應該中毒很深

台北市副市長李四川近期休假到泰國旅遊，臉書貼出一張戴工程帽的照片，引發網友驚呼，「差點以為川伯把帽子也帶出去了！」還有網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。