影／江啟臣率跨黨派立委前往東京 出席第52屆APPU年會

立法院副院長江啟臣今天（10日）率跨黨派立委14人前往日本東京參與「亞洲太平洋國會議員聯合會」年會，出發前於桃園國際機場發表簡短談話。江啟程表示，除了是疫情後首次實體會議，也是新國會第一次國會出訪及外交，預期會有豐碩成果。

江啟臣指出，今天是立法院跨黨派14個委員一起出訪，也是新國會第一次的國會外交，預定參加在日本東京召開的「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）年會，預計是3月11號到3月14號，APPU從1965年成立至今，這次是要召開第52屆的大會，也是2020疫情後首次實體會議，疫情期間都是透過視訊開會。

江啟臣表示，台灣在2019年時也曾主辦過年會，過去曾經主辦過10次，這次由日本主辦，朝野相當重視，所以跨黨派組成14名委員訪團一起參與。這次年會主要討論氣候變遷，尤其是大規模的災害如何預防、減災，這個部分台灣有經驗、也有專業，更想跟會員國一起分享，相信這次的會議也會有很多深入的討論。

江啟臣說，因為參與的都是國會議員，透過國會議員的交流，對相關議題做進一步的討論也分享彼此經驗，希望未來能有更多國際合作。除了參加年會之外，期間也會在日本進行國會外交，拜訪日本主要的朝野政黨及日本政要。