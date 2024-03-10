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最強鐵鎚李四川休假1張戴工程帽照 網笑應該中毒很深

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川近期休假到泰國旅遊，臉書貼出一張戴工程帽的照片，引發網友驚呼，「差點以為川伯把帽子也帶出去了！」圖／引用自李四川臉書
台北市副市長李四川近期休假到泰國旅遊，臉書貼出一張戴工程帽的照片，引發網友驚呼，「差點以為川伯把帽子也帶出去了！」圖／引用自李四川臉書

台北市副市長李四川近期休假到泰國旅遊，臉書貼出一張戴工程帽的照片，引發網友驚呼，「差點以為川伯把帽子也帶出去了！」還有網友笑稱川伯「應該中毒很深，連休假旅遊都不忘工作」。

被視為最強鐵鎚的李四川，出國旅遊不忘考察市政，他在臉書貼文說，「明明去旅遊，仍然戴著我熟悉的工程帽，是為了參觀世界最大的木雕建築『泰國芭達雅真理寺』」。

李四川說，這個真理寺是一座不用一根釘子所雕成的木座建築，據解說員說明，自1981興建，高度約101公尺，至今還在施工，所以必須戴安全帽。李說，整座木雕內含宗教、哲學、藝術文化，蘊藏著自然科學與深沉的教化意義，深深的吸引他。「從外看是一座藝術品，從內往外看，每一門窗，都是一幅畫，非常美。值得參觀。」

結果李四川的臉書貼文一出，網友聚焦在工程帽，有網友說「工程帽很適合川伯，特別帥氣！」還有網友對於李四川渡假風的穿著搭配工程帽讚「這樣的穿搭可愛古意很棒」，還有網友說「可愛的川伯，連休假旅遊都不忘工作，可見應該中毒很深....」、「、「可能川伯作夢都還在監督工程」。

出國旅遊 李四川 泰國

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