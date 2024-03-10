黃昭順：柯志恩選2026高雄市長定案

國民黨高市黨部7日辦春酒，主委黃昭順指柯志恩選高雄市長這一局已定案，已在高雄置產的柯，也展露蹲點決心，昨與議員陳麗娜合辦「植樹節送樹苗」活動，不少民眾爭相合照，還有人直呼「柯市長好」。她說，選舉還有很多變數，現在談2026還太早，「該我承擔我一定會擔起」。

2026高雄市長選舉，市長陳其邁任期屆滿，民進黨群雄並起。立委林岱樺搶先布局，上月底在高雄市商業會春酒聯誼會鬆口，尋求縣市商業會龍頭及成員支持。立委許智傑、賴瑞隆尚未表態，黨內初選競爭激烈。

國民黨高市黨部7日春酒，秘書長黃健庭代表主席朱立倫出席，200多人參加。黨部主委黃昭順致詞表示，柯志恩參選高雄市長這局已經定案，未來2年時間請大家幫忙當柯志恩、國民黨的分身拉票。

柯志恩昨在小港送樹苗，面對2026高雄市長一戰，指還有很多變數 ，當天是主委黃昭順發表自己的想法，「但該我承擔的責任，我一定會去擔起這樣的角色」，現在談2026還太早， 黨內未來選舉機制如何，還有很多討論空間，現階段先把立委做好。

市議員陳麗娜服務處準備500株樹苗供民眾索取，捐2張發票可換1株樹苗，發票捐華山基金會，推廣種樹及幫助孤老弱勢，市民迴響熱烈。