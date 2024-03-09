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【即時短評】仇恨值最高 蔡、賴同框管碧玲是留任保證？

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
海巡署今天在高雄舉辦「嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘台北艦命名下水」典禮，蔡英文總統、賴清德副總統與管碧玲「同框」記者劉學聖／攝影
海巡署今天在高雄舉辦「嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘台北艦命名下水」典禮，蔡英文總統、賴清德副總統與管碧玲「同框」記者劉學聖／攝影

大陸船隻在金廈海域翻船2死事件，海洋委員會主委管碧玲成了在野黨箭靶，要求管碧玲下台的聲浪不絕於耳。不過，海巡署今天在高雄舉辦「嘉義級巡防艦第3艘雲林艦交船暨第4艘台北艦命名下水」典禮，蔡英文總統、副總統賴清德首次同台交船，更與管碧玲「同框」，雖然這項行程早已安排，但蔡致詞時特別感謝管碧玲，力挺「管主委」意味濃厚。

金廈海域事件爭議火燒民進黨政府，大陸國台辦日前直接點名管碧玲「極為冷血，為人不齒」，國民黨立委也質疑海巡署執法過程未錄影，要求管碧玲下台負責的聲浪四起。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，管碧玲的網路聲量在立法院開議後持續飆增，且負面聲量占比高達四成，管碧玲一人的負面聲量，就占據網路聲量前10名官員負面聲量總和約4成，可說是目前「仇恨值」最高的部會首長。

不過即使在野黨與對岸其批管碧玲，但民進黨內部力挺管碧玲的態勢也很清楚，府院黨立法院黨團早已定調，海巡人員是依標準作業流程驅離，只是執法過程出現意外，行政院長陳建仁還曾在行政院會中表示，「管碧玲在此事受了些委屈，感謝她努力因應此事件，政府也全力支持海巡署捍衛海域」。

金廈海域事件延燒超過半個月，蔡總統、賴清德今天罕見一起現身海巡署船艦交船、命名典禮，蔡、賴還與管碧玲同框。雖然海巡署這項活動邀請正副總統參與是早早決定，但值此敏感時刻，正副總統與管碧玲一同現身，仍然引發聯想。

蔡總統今天在致詞時特別點名管碧玲，蔡總統說，未來有「雲林艦」和「台北艦」的加入，海巡的量能將持續提升。「我要感謝管主委、海委會及海巡署團隊的投入，也要謝謝所有在第一線辛苦的海巡同仁堅守崗位，保衛海疆」。

蔡總統力挺管碧玲的用意不在話下，不過520內閣改組未來，看的是「賴總統」的意志；賴清德向來對回應輿論敏感迅速，是否可以容忍閣員在單一議題上持續「失血」？仇恨值極高的管碧玲是否能續留內閣，關鍵在賴清德的一念之間。

海巡署 管碧玲 蔡英文 賴清德 金廈海域

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