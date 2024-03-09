藍委遭批素質差 朱立倫稱面嗆柯建銘：水準低到不懂法律
國民黨主席朱立倫今午赴國民黨新北市黨部，進行中常委選舉投票。被問及民進黨立法院黨團總召柯建銘嗆藍委素質低，朱立倫表示他剛剛遇到柯建銘，當面提醒水準不要低到不懂法律。
柯建銘昨在臉書發文，批國民黨立委素質差是30年僅見。朱立倫今被問及此事，及國民黨立委提案被批爭議性高，是否希望新科藍委未來提案前跟黨中央討論。朱立倫表示，他剛剛有遇到柯建銘，有提醒柯建銘，柯的水準不要低到連法律都看不懂，憲法都不了解或者是不了解民意，惡意攻擊在野黨非常不恰當。
朱立倫也說，希望大家去了解深意，每位立委都予以尊重，不要惡意攻擊，很多事情是可以討論的，所以再次提醒柯建銘，不要水準低到是潑婦罵街。
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