藍黨團嗆柯建銘不知反省 吳思瑤反嗆：反民主代表作

國民黨立法院黨團近期提出國會改革相關修法草案，包括總統二輪投票、國情報告改即問即答、NCC委員依政黨比例等，民進黨團總召柯建銘批評，這些內容毀憲亂政，國民黨立委素質之差，30年僅見。國民黨團今天反嗆柯建銘不知反省。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨團所提毀憲亂政修法草案，是反民主、反進步的代表作。

吳思瑤指出，國民黨的國會改革就是國會擴權，要讓立院成為太上國會、憲政怪獸，民進黨感到非常遺憾，也再三提醒國民黨，不論是法律界的呼籲，甚至是社會民意的強力反彈，國民黨選擇視而不見更強行推動，目前已經過立院一讀程序付委審查。

吳思瑤說，國民黨的國會改革，從總統國情報告改即問即答、總統大選改二輪投票、成立國會特偵組的相關制度設計，NCC委員產生是政黨比例代表制等，都是毀憲亂政集大成，也是反民主、反進步代表作。

吳思瑤表示，國民黨跟民眾黨團提出的國會改革法案違憲，民進黨團會推出全面改革方案，包括議事革新、組織改革、國會改革，全方面探討國會改革，目前正在跟專家學者討論強化以及內部意見彙整，內容絕對優於藍白兩黨團的提案。