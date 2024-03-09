林宜瑾提「媒體議價法」應提撥專款改善媒體勞動條件

媒體議價議題在國內已討論三年，卻只聞樓梯響，始終不見行政院提出版本。民進黨立委林宜瑾在國會新會期，率先提出「數位新聞發展與民主韌性法」草案，已付委審查，當中明定，新聞媒體業經議價獲分潤者，應提撥一定比例專款專用於改善新聞媒體工作者勞動條件。林宜瑾也呼籲，行政院應盡快提出院版條文，才能夠和各立委版本進行實質討論。

林宜瑾表示，她在去年5月就提出「數位新聞發展與民主韌性法」草案，歷經9個月的等待與屆期不連續，本會期又再度提案。她所提出的版本中，除了明定媒體議價協商機制外，亦要求設立數位發展暨民主韌性基金，若能成立基金，並透過具獨立性的委員會進行管理，將得以協助公共、獨立與商業媒體運作，盼藉此提升新聞品質。

林宜瑾所提的「數位新聞發展與民主韌性法」草案第十八條明定，新聞媒體業經議價、調解或仲裁而獲分潤者，應提撥一定比例專款專用於改善新聞媒體工作者之勞動條件，以符合本法為健全新聞內容產製環境之要旨。

該條文立法說明指出，我國新聞工作者勞動條件長期欠缺保障，「2020 年台灣新聞記者權利調查」報告中指出，媒體工作者過去一年在工作中感受到的威脅來源前三項是「來自媒體老闆的壓力」、「工作不穩定性」、「來自政府機關的壓力」，所占百分比分別為 30.1%、25.3%、23.8%。故明定新聞媒體業經議價而獲分潤者，應提撥一定比例專款專用於改善新聞媒體工作者之勞動條件。

林宜瑾說，世界的腳步持續前進，印尼總統已簽署法令要求數位平台應付費才能使用媒體內容，台灣也應跟上腳步。