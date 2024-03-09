快訊

掃墓變悲劇！75歲翁三峽掃墓意外失足 墜三公尺深坡地送醫不治

NCC主委陳耀祥報告遭轟沒內容！藍嗆「藐視國會」周一動員砲轟

12名黑衣人擠進旗山醫院病房聚賭！醫護全傻眼報警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠委點名翁伯宗接棒陳耀祥 藍批：NCC只會一直墮落

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰蔡晉宇歐陽良盈／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）7位委員中，主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲等四人，任期將於7月31日屆滿。傳出，民進黨內部屬意繼續提名翁柏宗擔任NCC委員，並出任NCC主委一職。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）7位委員中，主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲等四人，任期將於7月31日屆滿。傳出，民進黨內部屬意繼續提名翁柏宗擔任NCC委員，並出任NCC主委一職。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）7位委員中，主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲等4人，任期將於7月31日屆滿，陳耀祥已表態不續任。傳出，民進黨內部屬意繼續提名翁柏宗擔任NCC委員，並出任NCC主委一職。 國民黨立委翁曉玲批評，翁柏宗擔任副主委期間毫無表現，成為NCC主委的話，NCC不可能改變，只會一直墮落下去。

民進黨人士指出，關於新任通傳會主委提名，不外乎兩大原則，政黨色彩不能太明顯，否則在國會投票根本過不了關；再者，主委還是要肩負一定的政策推動使命，不能完全成為「在野黨的通傳會主委」，讓藍白予取予求。

民進黨人士說，兩大原則簡言之，要在藍綠中找出最大公約數。由於通傳會近年成為政治攻防焦點，要找到合適人選確實不容易，有此能耐者也多半無意願從政。

該人士說，新任人選難尋覓情況下，綠營內近來較屬意，再次提名翁柏宗並扶正擔任通傳會主委1職。翁柏宗過去是電信工程行政背景出身，也代理過主委職務，主管業務沒問題，且無黨籍身份，加上有媒體大老闆推薦，仇恨值遠不如陳耀祥，是有機會讓藍營接受人選。

翁曉玲表示，比翁柏宗優秀的專家學者非常多。翁柏宗這幾年擔任NCC副主委無表現，跟陳耀祥一樣，NCC出了大問題，本就是法律、廣電專業不足、能力不夠，翁柏宗成為NCC主委的話，NCC不可能改變，只會一直墮落下去。提名一定要慎重，大家已質疑NCC獨立性、專業性。

資深媒體人趙少康日前拋出，NCC委員提名應採「國會政黨比例原則」，由在野黨按國會席次比例推薦。意即，此次4名將卸任的NCC委員中，由國民黨推薦3席，民眾黨推薦1席。

據傳，媒體實務界如資深媒體人夏珍、主持人平秀琳等，學界學者則有政大法律系副教授廖元豪、台師大國文系教授須文蔚等，皆是國民黨推薦名單。翁曉玲認為，目前浮在檯面上那幾位學者，看起來都是非常優秀及適合的。

民眾黨立委林憶君認為，翁伯宗是從NCC基層做起的文官，是資深公務員，也熟悉NCC業務，沒有不適合；但執政黨點名的人選，是否能受到國民黨的青睞，或純粹為了反對而反對，支持自己心中合適的人選，有待觀察。

NCC 翁曉玲 陳耀祥

延伸閱讀

陳耀祥報告遭轟沒內容 藍嗆「藐視國會」周一動員砲轟

陳耀祥涉鏡電視案沒動靜…傅崐萁嗆蔡清祥：你辦一次給大家看嘛

3G語音電話6月底停止服務 電信業設立緊急應變小組

4名NCC委員任期屆滿 陳建仁：會與新政府溝通人選

相關新聞

陳耀祥報告遭轟沒內容 藍嗆「藐視國會」周一動員砲轟

立法院交通委員會11日邀請，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告。...

內閣改組前最新數據：管碧玲成仇恨值最高官員

金廈水域衝突未落幕，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月15日金門快艇案發生後，至...

國民黨整併黃復興引反彈 沈富雄1句話揭關鍵：朱立倫做對了！

國民黨於本月6日通過組改方案，黨主席朱立倫宣布，將把黃復興黨部改編為退伍軍人服務工作委員會，他強調，「絕對不是消滅黃復興，而是讓組織更強大」，然而仍引發黨內反彈。對此，前立委沈富雄則認為，這一年多來，朱立倫做了很多錯誤事情，決定也不正確，「但是在這件事情是正確的」。

柯建銘批國民黨立委素質差 藍黨團發聲明回擊

國民黨立法院黨團今發出聲明，回應民進黨立法院黨團總召柯建銘昨日所發臉書，批通篇除了自我感覺良好、往臉上貼金，實在看不出有...

立委提案總統選舉二輪投票 黃暐瀚：明顯違憲

國民黨立委翁曉玲日前提案總統選舉採二輪投票制度，引起熱議。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，有立委想把總統大選改為二輪投票 ，...

賴神接班／賴清德閣揆謹慎選人 黨內分兩派 卓、林、鄭有望出線？

總統當選人賴清德將在520就職，關鍵第一任閣揆抉擇，將是民進黨延續執政的重要一步。過去三次總統換屆，扁、馬、蔡的閣揆人選都在三月揭曉。但今昔非比，距離賴清德當選總統第63天，閣揆人選仍未檯面化，賴清德和自己賽跑，他的「審慎」正反映出台灣首次同黨三次執政對民意期待的壓力，以及三黨不過半的國會牽制。 據了解，賴清德近期與黨內潛在人選閣揆陸續談過，但都沒有給出保證；另一方面，賴也傾聽黨內對閣員意見。民進黨人士指出，賴清德國安方面延續蔡英文總統路線，但賴清德自主性高，閣揆將更像是「公司執行長」，內政如何突破小英格局，將是挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。