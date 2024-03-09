綠委點名翁伯宗接棒陳耀祥 藍批：NCC只會一直墮落

國家通訊傳播委員會（NCC）7位委員中，主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲等4人，任期將於7月31日屆滿，陳耀祥已表態不續任。傳出，民進黨內部屬意繼續提名翁柏宗擔任NCC委員，並出任NCC主委一職。 國民黨立委翁曉玲批評，翁柏宗擔任副主委期間毫無表現，成為NCC主委的話，NCC不可能改變，只會一直墮落下去。

民進黨人士指出，關於新任通傳會主委提名，不外乎兩大原則，政黨色彩不能太明顯，否則在國會投票根本過不了關；再者，主委還是要肩負一定的政策推動使命，不能完全成為「在野黨的通傳會主委」，讓藍白予取予求。

民進黨人士說，兩大原則簡言之，要在藍綠中找出最大公約數。由於通傳會近年成為政治攻防焦點，要找到合適人選確實不容易，有此能耐者也多半無意願從政。

該人士說，新任人選難尋覓情況下，綠營內近來較屬意，再次提名翁柏宗並扶正擔任通傳會主委1職。翁柏宗過去是電信工程行政背景出身，也代理過主委職務，主管業務沒問題，且無黨籍身份，加上有媒體大老闆推薦，仇恨值遠不如陳耀祥，是有機會讓藍營接受人選。

翁曉玲表示，比翁柏宗優秀的專家學者非常多。翁柏宗這幾年擔任NCC副主委無表現，跟陳耀祥一樣，NCC出了大問題，本就是法律、廣電專業不足、能力不夠，翁柏宗成為NCC主委的話，NCC不可能改變，只會一直墮落下去。提名一定要慎重，大家已質疑NCC獨立性、專業性。

資深媒體人趙少康日前拋出，NCC委員提名應採「國會政黨比例原則」，由在野黨按國會席次比例推薦。意即，此次4名將卸任的NCC委員中，由國民黨推薦3席，民眾黨推薦1席。

據傳，媒體實務界如資深媒體人夏珍、主持人平秀琳等，學界學者則有政大法律系副教授廖元豪、台師大國文系教授須文蔚等，皆是國民黨推薦名單。翁曉玲認為，目前浮在檯面上那幾位學者，看起來都是非常優秀及適合的。

民眾黨立委林憶君認為，翁伯宗是從NCC基層做起的文官，是資深公務員，也熟悉NCC業務，沒有不適合；但執政黨點名的人選，是否能受到國民黨的青睞，或純粹為了反對而反對，支持自己心中合適的人選，有待觀察。