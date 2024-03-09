聽新聞
test
0:00 / 0:00
柯建銘批國民黨立委素質差 藍黨團發聲明回擊
國民黨立法院黨團今發出聲明，回應民進黨立法院黨團總召柯建銘昨日所發臉書，批通篇除了自我感覺良好、往臉上貼金，實在看不出有什麼能福國利民的價值，尤其是過去民進黨執政的8年下來，現在不管是食安風暴、兩岸緊張、以及物價全面上漲，讓國人的痛苦指數直線增加，在在都讓人看到，不知反省、不求改進、只想在同溫層取暖的民進黨政府。
柯建銘昨日在臉書貼文表示，國民黨立委素質之差，30年僅見，而且是差得很整齊，故每次質詢都成笑話，不管上對下、不可反質詢、不可插話⋯⋯違憲違法言論謬論百出，可謂「七講八漏氣」，讓人看了至少很療癒，不只義和團化也馬戲團化，統稱「國民黨新科立委症候群」，有藥醫否？
國民黨立法院黨團表示，身為資深民意代表的柯建銘，卻忘記民意代表的職責是監督政府，而不是炮口對著立院同仁，這種不敢監督政府的黨意立委，就是讓國人更厭惡的元兇。
國民黨立法院黨團指出，柯建銘總召身為執政黨黨團的大黨鞭，對於代表最新民意，新人新氣象的新國會，不但不接受還處處攻擊，表示民進黨政府已經黔驢技窮，連大黨鞭都需要出來粉飾太平，表示民進黨的腐敗已到病入膏肓無可救藥的程度，柯建銘總召才該好好反省，閉門思過。
國民黨立法院黨團強調，詐騙、食安、物價，這種民生的問題不解決，民進黨只會越來越喪失民心。「民進黨政府心中還有人民嗎？還是心中只剩政治算計與權位的爭奪，可嘆！可悲！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言