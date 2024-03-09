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柯建銘批國民黨立委素質差 藍黨團發聲明回擊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨團總召柯建銘（左）、國民黨團總召傅崐萁（右）。圖／聯合報資料照片／記者胡經周／攝影
民進黨團總召柯建銘（左）、國民黨團總召傅崐萁（右）。圖／聯合報資料照片／記者胡經周／攝影

國民黨立法院黨團今發出聲明，回應民進黨立法院黨團總召柯建銘昨日所發臉書，批通篇除了自我感覺良好、往臉上貼金，實在看不出有什麼能福國利民的價值，尤其是過去民進黨執政的8年下來，現在不管是食安風暴、兩岸緊張、以及物價全面上漲，讓國人的痛苦指數直線增加，在在都讓人看到，不知反省、不求改進、只想在同溫層取暖的民進黨政府。

柯建銘昨日在臉書貼文表示，國民黨立委素質之差，30年僅見，而且是差得很整齊，故每次質詢都成笑話，不管上對下、不可反質詢、不可插話⋯⋯違憲違法言論謬論百出，可謂「七講八漏氣」，讓人看了至少很療癒，不只義和團化也馬戲團化，統稱「國民黨新科立委症候群」，有藥醫否？

國民黨立法院黨團表示，身為資深民意代表的柯建銘，卻忘記民意代表的職責是監督政府，而不是炮口對著立院同仁，這種不敢監督政府的黨意立委，就是讓國人更厭惡的元兇。

國民黨立法院黨團指出，柯建銘總召身為執政黨黨團的大黨鞭，對於代表最新民意，新人新氣象的新國會，不但不接受還處處攻擊，表示民進黨政府已經黔驢技窮，連大黨鞭都需要出來粉飾太平，表示民進黨的腐敗已到病入膏肓無可救藥的程度，柯建銘總召才該好好反省，閉門思過。

國民黨立法院黨團強調，詐騙、食安、物價，這種民生的問題不解決，民進黨只會越來越喪失民心。「民進黨政府心中還有人民嗎？還是心中只剩政治算計與權位的爭奪，可嘆！可悲！」

國民黨 柯建銘 民進黨

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