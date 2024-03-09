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國民黨整併黃復興引反彈 沈富雄1句話揭關鍵：朱立倫做對了！

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國民黨整併黃復興引反彈 沈富雄1句話揭關鍵：朱立倫做對了！

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨中常會6日通過組織改造案，黨主席朱立倫宣布將黃復興黨部改編為退伍軍人服務工作委員會，消息一出引發熱議。記者黃義書／攝影
國民黨中常會6日通過組織改造案，黨主席朱立倫宣布將黃復興黨部改編為退伍軍人服務工作委員會，消息一出引發熱議。記者黃義書／攝影

國民黨於本月6日通過組改方案，黨主席朱立倫宣布，將把黃復興黨部改編為退伍軍人服務工作委員會，他強調，「絕對不是消滅黃復興，而是讓組織更強大」，然而仍引發黨內反彈。對此，前立委沈富雄則認為，這一年多來，朱立倫做了很多錯誤事情，決定也不正確，「但是在這件事情是正確的」。

國民黨日前通過組改方案，黨中央將成立退伍軍人服務工作委員會，並將黃復興在各縣市的黨部整合進各地方黨部，消息一出引發兩派爭論。沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中分析，幾乎除了跟黃復興有關係、受過黃復興栽培的人以外，沒有人罵此事。

沈富雄進一步指出，前立委蔡正元都同意了，現在罵最兇的是孫文學校總校長張亞中、前立委李貴敏，但從他們的理由可以知道「這個該廢了」，他們反對的理由已經不合時宜。沈富雄也表示，他不太相信朱立倫完全沒有溝通，只是技巧可以更精緻，應該把內造化、主席定位、權威有多大等說清楚。

沈富雄坦言，正是因為黃復興人數變少了，除了黨主席選舉之外，戶籍散布在各選區，票數雖不算少卻也是分散，因此主席才敢動手。沈富雄續指，即使不動手，隨著時間自然也會凋零淘汰，黃復興走進歷史是跑不掉的，沈表示若換句話說，就是「舊的黃復興走入歷史，但全國黨員都是新的黃復興」。

朱立倫 沈富雄 黃復興黨部

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