內閣改組前最新數據：管碧玲成仇恨值最高官員

金廈水域衝突未落幕，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月15日金門快艇案發生後，至3月5日之間的網路輿情聲量數據。結果顯示，海委會主委管碧玲的網路聲量在立法院開議後持續飆增，且負面聲量佔比高達4成，1人的負面聲量，就佔據網路聲量前10名官員負面聲量總和約4成，可說是目前仇恨值最高的部會首長。

TPOC指出，金廈水域衝突事發前5天，管碧玲單日網路聲量不超過300則，2月20日開議日當天一舉超過千則，隨後網路聲量居高不下，一度在立法院內政委員會「金門撞船案」專題報告當天飆破1.7萬則，達到高峰。

TPOC表示，網路數據調查結果也發現，自金門快艇案爭議爆發後，管碧玲的負面聲量居高不下，負面聲量比例持續維持在40％上下，儘管民進黨立委、親綠粉專也發文捍衛執政黨立場，但管碧玲的正面聲量比例始終未能突破1成，顯示多數民意抱持相當比例的負面觀感。

TPOC進一步比較最近兩周民進黨政府內閣官員們的網路聲量，數據分析結果顯示，管碧玲網路聲量同樣居冠（總聲量69627則），2到10名依序為內政部長林右昌（37416）、經濟部長王美花（19949） 、交通部長王國材（16674）、數位發展部長唐鳳（9863）、國防部長邱國正（6483）、衛福部長薛瑞元（6307）、勞動部長許銘春（2500）、外交部長吳釗燮（2230）、陸委會主委邱太三（1984）。

TPOC也透過網路主題風向分析，結果顯示，網路上有關管碧玲的討論文章中，管碧玲道歉提「拔擢原住民」遭高金素梅批評汙辱一事聲量佔比最高，佔比高達20％，是所有話題中最受矚目的；第二名則是「管碧玲擅改專報名稱，藍委預告將提案譴責」的討論，聲量佔比達17％；第三名是翻船事件談判破裂，管碧玲表示「深感遺憾」，佔比12％。