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管碧玲呼應陸委會 對金門快艇案下階段協商看法一致
有關陸委會今（8）日表示，兩岸針對金門快艇案第一階段協商暫告一段落，雙方已充分表達立場、要求與期待。目前檢察官已著手調查，在調查報告出爐後，就會進入下一階段的協商。海洋委員會主委管碧玲說，陸委會對雙方下階段協商展望的看法與她一致。
管碧玲在5日立法院總質詢答覆張智倫委員質詢時表示，我們還是一本誠意，用開放的態度希望能儘快化解歧見，會在總體研商後持續聯繫。當然最希望的是案情可以回歸司法的偵查，然後趕快釐清真相。
管碧玲說，釐清真相對於未來的發展是最重要的關鍵，如能早日釐清真相，雙方的共識才能有共同的基礎。對方希望要有真相、道歉、賠償，但就是因為我們國家的法治，要釐清真相需要司法的過程，兩岸之間制度的落差這麼大，真的是談不下來。
管碧玲表示，雙方都希望能夠趕快有共識，也一條一條的化解障礙，但是最後還是卡在制度面；若能夠趕快還原真相，對未來的發展是最重要、最有幫助的。
陸委會今天表示雙方都共同期待真相，真相仰賴第三方介入調查，等司法程序告一段落後，就會進行下一輪協商；管碧玲也表示，陸委會對雙方下階段協商展望的看法與她一致。
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