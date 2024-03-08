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「毀憲亂政法案全付委」柯建銘：藍委素質之差30年僅見

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報系資料照
民進黨立法院黨團總召柯建銘。本報系資料照

民進黨立院黨團總召柯建銘今天在臉書表示，國民黨立委素質之差，30年僅見，而且是差得很整齊，可畏「國民黨新科立委症候群」，若用台語來形容，則為「落氣落觸 làu-khuì-làu-tak，卸世卸眾 sià-sì-sià-tsìng」。

柯建銘指出，這屆立法院，國民黨立委每次質詢都成笑話，不管稱質詢是上對下、不可反質詢、不可插話等，違憲違法言論謬論百出，可謂「七講八漏氣」，讓人看了至少很療癒，不只義和團化也馬戲團化，就統稱「國民黨新科立委症候群」，有藥醫否？

柯建銘說，今天早上立法院院會處理完報告事項，所有國民黨團及民眾黨團提出的國會改革、毀憲亂政法案全部付委，當然包括國民黨立委翁曉玲所提的總統二輪投票、中配取得身分證6年改4年、國情報告改即問即答、NCC委員依政黨比例推薦等，琳瑯滿目，美不勝收。

柯建銘表示，國民黨盡洪荒之力，集違法違憲之極，在世界政治史，可上金氏世界紀錄，這不是憲政危險時刻，什麼才是？全民驚聳時刻也到了。

柯建銘指出，絕望的冬天，也有希望的春天，今天雖然看到藍白國會改革法全數付委，各有程度深淺的違憲主張，搖頭嘆息之餘，同一天內也看到台股盤中站上2萬點，美國總統拜登用68分鐘報告國情咨文，表示不向俄羅斯總統普丁屈服，不賣先進武器給中國，比美國前總統川普更明確。

柯建銘說，「台灣人，你今天的心情如何？反差很大吧」，並指出，不要氣餒，不要悲觀，一起努力，力抗藍白，這是最壞的時代，也是最好的時代。

國會改革 國民黨 柯建銘 民進黨 立法院

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