遭藍委指砸4億租辦公室、搶東門市場用地？數位部發聲了

數位發展部今（8）日嚴正澄清表示，對於立委徐巧芯指稱數位部1.5年花4億元於辦公室實乃扭曲誤導，數位部臨時辦公室租金沒有所謂4億元，租約為113年起6年總租金共2.9億元，每月每坪租金約2492元，與台北市商辦主要路段112年上期租金每坪2870元相較尚屬合理；至於立法委員楊瓊瓔指稱數位部搶東門市場用地，數位部嚴正表示，純屬子虛烏有。

對於徐巧芯質疑數位部會議室及新聞發布室設備經費，數位部說明，因辦公處所成立初期為衡量裝修期程及節省經費，沿用通傳會原本裝潢配置，缺乏大型會議室與與視訊設備，故於111年年底辦理採購案，建置會議系統、音響系統、影音錄製及播放系統、線上視訊會議設備等，以利採取線上視訊方式參與國際會議。為確保會議室品質，皆依政府採購法以公開招標最有利標方式辦理採購，相關預算經費並經立法院三讀通過。

至於楊立法委員瓊瓔指稱數位部搶東門市場用地，數位部嚴正表示，純屬子虛烏有，北市府早已決定以「華光特一」作為東門市場改建中繼用地，而行政院規劃數位部與其他部會共同進駐聯合辦公大樓的用地，原本為「華光特二」，後改進駐為「行二行三」，皆非北市府決定的東門市場中繼用地「華光特一」，自始沒有所謂與東門市場搶地或影響改建的情況。

數位部說明，本部成立初期，因無適當集中的辦公空間，致分三處辦公，一為國家通訊傳播委員會騰讓之延平南路辦公室，惟該空間侷促，無法容納全員。經財政部國有財產署盤點確無適合的國有房地可供使用，故當時由行政院以公開徵求勘選之採購程序辦理招標，共計2家廠商投標，其中以新光人壽報價較低，經議減決標承租於新光大樓部分樓層，現為本部部分單位及數位產業署辦公室使用，另本部資通安全署則續留行政院辦公。

112年租約結束前，因國產署尚無適合之國有房地可供本部使用，且考量永久辦公廳舍興建時程，故本部依採購程序續租該辦公室（租期自113年1月1日至118年12月31日止，免租金3個月）。