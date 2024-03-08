藍委提案未來符合「三要件」 藥價即獲確保

國民黨立委廖偉翔今在臉書上發文表示，他提出確保藥價提案，昨獲立法院衛環委員會通過，未來只要符合臨床有需求、台灣製造、3張以下的稀缺藥證等三項條件，就必須給予藥價應有的保障。

廖偉翔說，昨天經過他質詢「缺藥問題導致地方藥局需要加價訂藥」的問題後，也引起藥師公會關心他是否關注藥師權益的問題。

廖偉翔提到，他想與藥師朋友分享，他在上月17日就已經提出藥價改革方案，在 昨天獲得立法院衛環委員會通過，接下來健保署需要就他提出的「臨床上有需求、台灣製造、3張以下稀缺藥證的藥品」三大要件下必須保障藥價，確保藥品不因健保署的藥價調整而退出台灣市場，確保藥價的改革。

廖偉翔指出，過去健保署在財務預算有限的情形下，只能不斷的砍低藥價，不只藥廠因為成本考量選擇停產、退出市場，連帶就讓部分病友陷入「斷藥沒藥醫」甚至「缺藥」的情形，更是逼迫地方藥局選擇「加價進藥、在藥品斷藥前加緊備藥」的情形。

廖偉翔強調，未來只要符合臨床有需求、台灣製造、3張以下的稀缺藥證等三項條件，就必須給予藥價應有的保障，藉以保護藥價，照顧病患用藥權益，也滿足醫師最佳的處方選擇。