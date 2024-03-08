聽新聞
test
0:00 / 0:00
藍委提案未來符合「三要件」 藥價即獲確保
國民黨立委廖偉翔今在臉書上發文表示，他提出確保藥價提案，昨獲立法院衛環委員會通過，未來只要符合臨床有需求、台灣製造、3張以下的稀缺藥證等三項條件，就必須給予藥價應有的保障。
廖偉翔說，昨天經過他質詢「缺藥問題導致地方藥局需要加價訂藥」的問題後，也引起藥師公會關心他是否關注藥師權益的問題。
廖偉翔提到，他想與藥師朋友分享，他在上月17日就已經提出藥價改革方案，在 昨天獲得立法院衛環委員會通過，接下來健保署需要就他提出的「臨床上有需求、台灣製造、3張以下稀缺藥證的藥品」三大要件下必須保障藥價，確保藥品不因健保署的藥價調整而退出台灣市場，確保藥價的改革。
廖偉翔指出，過去健保署在財務預算有限的情形下，只能不斷的砍低藥價，不只藥廠因為成本考量選擇停產、退出市場，連帶就讓部分病友陷入「斷藥沒藥醫」甚至「缺藥」的情形，更是逼迫地方藥局選擇「加價進藥、在藥品斷藥前加緊備藥」的情形。
廖偉翔強調，未來只要符合臨床有需求、台灣製造、3張以下的稀缺藥證等三項條件，就必須給予藥價應有的保障，藉以保護藥價，照顧病患用藥權益，也滿足醫師最佳的處方選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言