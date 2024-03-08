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自曝也收到恐嚇訊息遭勒索2千萬 江啟臣：籲請相關單位速查

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報資料照

近期多名立委收到恐嚇信件，立法院副院長江啟臣今日表示，對於近日多位立委同仁收到冒名恐嚇信件，籲請大家注意並促相關單位儘速調查。

國民黨立委羅智強稱收到恐嚇傷害立法院長韓國瑜、韓國瑜家人及他本人的訊息；民進黨立委黃捷說，她收到恐嚇信，威脅她與團隊的人身安全，更附上一張子彈照。恐嚇信中表示，「不想你自己以及你的服務處人員全部變為死屍，給我準備800萬新台幣。」

對於立委屢遭恐嚇，江啟臣說，近來不論是立法院的委員同仁或是政治人物，都不斷收到恐嚇信，甚至有冒用名人的方式四處寄送電子郵件，光是6天就有5位立委收到，他其實也收到3封恐嚇訊息，除了使用侮辱性字眼，也同樣提出高達2000萬的勒索。

江啟臣提醒務必提高警覺，立法院也會同步加強相關維安工作，確保委員及全體同仁的安全，也呼籲大家在收到類似郵件，切勿點選其他網址或轉寄，以避免自己和他人遭駭。但最重要的還是請相關單位儘快掌握相關資訊，將不法份子繩之以法。

國民黨 恐嚇 江啟臣 立法院 韓國瑜

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