影／陳雪生、傅崐萁涉性騷還當召委總召 范雲：應修法

民進黨籍立委范雲、林月琴、林宜瑾、婦女救援基金會執行長杜瑛秋上午一起出席「國會成#MeToo改革最諷刺漏洞？提案修法，立委性騷、性別歧視送紀律！」記者會，范雲抨擊立院對立委性騷無法可管，國民黨立委陳雪生、傅崐萁都曾涉及性騷，不止未獲黨團懲處，還當上委員會召委和國民黨團總召。她表示將提案修正《立法委員行為法》，日後立委涉及性騷擾或性別歧視，得送交立法院紀律委員會。

范雲首先表示，#MeToo運動所促成性平三法的修正，將於今天三八婦女節正式上路，這是性別平等的一大進步，可是立法院卻是MeToo改革最大的漏洞。她點名首位被法院認證性騷的陳雪生，不只是沒被立法院懲罰，還高升委員會召委，以及曾被知名女性媒體人公開MeToo的傅崐萁，還可以高升成為國會第一大黨團的總召，真是非常大的諷刺。

范雲表示《性別平等工作法》規定，職場性騷擾若屬實，雇主必須給予行為人適當之懲戒或處理，此外，根據《性騷擾防治法》，受害者可向行為人所屬機關提出申訴，行為人所屬機關應調查並提供主管機關處理建議，可是立法院與立法委員之間並非雇傭或從屬關係，若立法委員有性騷擾或性別歧視言行，立法院無法對立委有任何處理。

范雲表示，立法院作為立委、立委助理、公務員、職工、記者、民間團體等進出工作的職場，立委無疑是其中權力位階最高者，但立法院卻無權保護於立法院工作之相關人員免於立委性騷擾，亦無權處理立委之間的性騷擾，是性騷擾防治的一大漏洞。