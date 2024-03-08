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影／心中的2026選戰人選？侯友宜：國民黨有很多人才

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席2024婦女節女性經濟力與影響力論壇。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜今出席2024婦女節女性經濟力與影響力論壇。記者江婉儀／攝影

新北市議會民進黨團幹部就職典禮今天舉辦，行政院前院長蘇貞昌出席擔任監交人，外界認為蘇系大動員，是要幫立委蘇巧慧布局2026，新北市長侯友宜表示，非常歡迎蘇前縣長回到娘家，他很感謝每個人關心新北市，至於大家對未來的選擇，這是每個人的權益，都給予尊重。

被問及心中有無2026的人選？侯友宜表示，不管是在哪個黨派，國民黨也有很多人才，每個人的人生規劃，都有自己的規畫跟想法，他現階段就是全力跟議會、市民大家一起共同建設2030新北市新願景。

台北大巨蛋近期開幕，侯友宜6日談到考慮在捷運線附近蓋巨蛋，今再被追問地點會在哪裡，侯友宜表示，新北是要蓋多元化的功能性場館，新北市還有很多人口聚集的地方，希望能夠藉著北北基桃整體評估上能找到更好的地點，帶動所有舉辦活動，像演唱會、運動賽事跟產品展覽，會朝這方向做，地點還在規畫中。

網路紅人「Z9」吳達偉受到新北市議會國民黨團書記長陳偉杰邀約，擔任辦公室顧問。侯友宜表示，這應該要問陳偉杰比較清楚。

侯友宜 國民黨 陳偉杰

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