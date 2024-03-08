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范雲擬提案將性騷立委送紀委 陳雪生辦公室：不予置評
今天是三八婦女節，民進黨立委范雲、林月琴等人舉行記者會，主張提案修正立法委員行為法，將性騷、性別歧視的立委送紀律委員會。國民黨立委陳雪生辦公室表示，不予置評。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷批把婦女節當政治提款機，消費過頭了。
范雲等綠委今天舉行「國會成#MeToo改革最諷刺漏洞？提案修法，立委性騷、性別歧視送紀律！」記者會，表示提案修正立法委員行為法，在第七條增訂「立法委員不得有性騷擾或性別歧視之言詞或行為。」若有違反者，得送交立法院紀律委員會。
洪孟楷今天表示，三八婦女節最重要的就是要用實際行動支持婦女，不要把婦女節變成政黨提款機，政黨故意用攻擊的方式來混淆今天婦女的焦點，是消費過頭了。
洪孟楷說，國民黨絕對支持婦女、性平和一切進步修法，今天國民黨團記者會提出人工生殖制度、婦女產假、放關育嬰留職津貼資格等，就是希望完善平權環境，三八婦女節請大家聚焦，帶給婦女最實質的保障。
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