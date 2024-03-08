朱立倫重申國民黨兩岸路線：永遠親美和中

國民黨主席朱立倫今日出席婦女節活動，受訪時被問及是否調整九二共識兩岸路線，朱重申，國民黨永遠親美和中。

朱立倫表示，有關兩岸政策，國民黨都是依據憲法跟黨綱規定，推動兩岸交流跟和平，國民黨路線永遠親美和中，希望兩岸和平。民進黨永遠想用抗中保台獲取政治利益，民進黨是執政黨，抗中製造問題卻不解決問題，抹紅國民黨製造更多問題，對台灣人民不利。

此外，陸船翻覆事件後，兩岸談判觸礁，敵意螺旋漸升高。民進黨質疑朱立倫面對中共步步進逼對台灣海巡施壓，不但不維護海巡弟兄，反倒幫中共。朱立倫說，他不知道民進黨是要製造問題還是解決問題，抹紅國民黨不會解決問題，要問總統當選人賴清德是不是準備接任中華民國總統，還是不斷製造問題抹黑在野黨，這樣不會解決發生的問題。國民黨希望兩岸和平，用人道立場盡快解決事情，維護兩岸和平安定的環境，這是國民黨期待，也是人民期待。