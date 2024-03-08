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無法確認實驗室汙染 曾梓展：中央質疑無關檢出西布特羅

聯合報／ 記者陳秋雲余采瀅／台中即時報導
台中市衛生局長曾梓展指出中央的質疑，與檢出西布特羅無關。記者陳秋雲/攝影
台中市衛生局長曾梓展指出中央的質疑，與檢出西布特羅無關。記者陳秋雲/攝影

台中市衛生局長曾梓展今在議會提台糖梅花肉片食安報告，指中央食安辦今定調實驗室無法排除汙染，也無法證實汙染，另針對諸多疑點釋疑，議員吳瓊華表示，「這樣也不是，那樣也不是，等於都沒說。」

市長盧秀燕說，對食安處有信心，感謝他們，沒有妥協、勇於揭露，維護市民食安，沒有受到政治壓力，把事情包庇下來，「我認為他們非常了不起。」

議員吳瓊華表示，衛生局如第一時間不公布有瘦肉精西布特羅，就像到處流竄的蘇丹紅事件，到現在大家都還在吃，甚至還有業者隱匿與說謊。

曾梓展說，中央剛剛報告有四個質疑，一說標準品沒有上鎖，但中央規定只有有毒物質才要上鎖、專人管理，一般檢驗標準品沒有規定上鎖。

其次肉品在大檢驗袋內有洗水滲出，台糖肉品是冷凍，我們這邊是冷藏，均值要倒室溫，過程勢必有血水滲出，台糖包裝並非真空包裝，但外面的檢驗包裝是完全的，完全沒有滲漏，採檢地點裝好到送達都沒有露出。

中央說，均質曾有拿出來又冷藏，反覆兩次，確實有兩次，因為沒有做完會有進出冷藏，但跟檢驗出西布特羅沒有關係。

衛生局 議員 食安

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