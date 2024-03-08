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總統二輪投票？柯文哲酸藍營：誰贏誰輸很難講

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。民眾黨團提供
民眾黨主席柯文哲。民眾黨團提供

國民黨立委翁曉玲日前提案總統選舉採二輪投票制度，引發各界議論。民眾黨主席柯文哲表示，他對二輪投票個人沒意見，以民眾黨發展來講沒差，更大酸「國民黨不要那麼有自信，誰贏誰輸很難講」，不過涉及總統選制，還是要好好來看一下。

而交通部違規記點新制惹民怨，行政院日前提出相關草案廢除部分違規記點制。柯柯文哲今天出席黨團會議會後受訪批評，台灣要做一個法治國家，常常制定出很難遵守的法律，例如機車騎士沒有戴安全帽，有被警察看到的算違法，沒被看到的不算，這不是告訴老百姓「你不要被抓到就好？」全台交通標誌沒有每個縣市統一，這不是很好笑嗎？「不要一個懶惰政府，用一個懶惰方法解決問題」。

而民眾黨被質疑一群助理跑光，國會助理留任率僅25%。柯文哲回應，一個制度的建立需要時間、磨合，至少有25%留任，在過程中應該要讓配對更有效，當時是選完才處理，時間上有點來不及，但方向是對的。

國民黨 柯文哲 民眾黨 記點

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