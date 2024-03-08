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王美惠遭恐嚇案 民進黨前國際事務部主任謝佩芬曝email也被盜用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市民進黨立委王美惠遭歹徒假冒陳其邁名義恐嚇取財案，警方積極偵辦，加強保護王美惠及服務處安全。記者魯永明／翻攝
嘉義市民進黨立委王美惠遭歹徒假冒陳其邁名義恐嚇取財案，警方積極偵辦，加強保護王美惠及服務處安全。記者魯永明／翻攝

嘉義市民進黨立委王美惠遭歹徒假冒陳其邁名義恐嚇取財案，警方積極偵辦，加強保護王美惠及服務處安全；民進黨前國際事務部主任謝佩芬在王美惠臉書留言「我也多次收到恐嚇信，以及冒名我的名字或email寄出的恐嚇信，之前都有報警！希望嫌犯能早日被繩之以法！對方竟然是冒用我的email：peifen2020@gmail.com。」

王美惠支持者說，王美惠是國會內政委員，目前又在會期，歹徒恐赫取財，如同在太歲頭上動土，挑戰公權力；王美惠說，台灣是自由、民主、法治社會，廣納不同聲音意見，但不容許用威脅手段表達訴求，強力譴責恐嚇不法行為，身為民意代表肩上背負著重大社會責任，絕對不會因此向惡勢力低頭。

王美惠說，近期已有多起炸彈恐嚇事件，造成國人的恐慌，要求相關單位一定要積極偵辦，以維護社會安定及民眾的安全。王美惠服務處人員說，王美惠從政當選議員到立委，服務不分黨派，對市民一視同仁，過去未曾遭受恐嚇取財。

民眾黨不分區立委兼嘉義黨部主委張啟楷說，繼3月2日傳出「要炸韓國瑜、韓國瑜的家人、羅智強和立法院」炸彈恐嚇新聞，王美惠也收到炸彈恐嚇信，他抨擊警政署睡著了嗎？因為IP帳號在海外，警政單位便束手無策？人民繳那麼多納稅錢，養那麼多警察，人民卻沒有免於恐懼的自由，要是警政署繼續拿不出對策，請警政署長負起責任下台！

嘉市警局長沈炳信說，依規定受理報案，報請地檢署指揮、積極偵辦；對立委服務處、住處周邊由刑大及轄區分局採複式巡守方式加強安全維護，請市民勿恐慌，警方必定動員全體能量守護市民安全。

嘉義市民進黨立委王美惠遭歹徒假冒陳其邁名義恐嚇取財案，警方積極偵辦，加強保護王美惠及服務處安全。記者魯永明／翻攝
嘉義市民進黨立委王美惠遭歹徒假冒陳其邁名義恐嚇取財案，警方積極偵辦，加強保護王美惠及服務處安全。記者魯永明／翻攝
嘉義市民進黨立委王美惠遭歹徒假冒陳其邁名義恐嚇取財案，警方積極偵辦，加強保護王美惠及服務處安全。記者魯永明／翻攝
嘉義市民進黨立委王美惠遭歹徒假冒陳其邁名義恐嚇取財案，警方積極偵辦，加強保護王美惠及服務處安全。記者魯永明／翻攝
嘉義市民進黨立委王美惠遭歹徒假冒陳其邁名義恐嚇取財案，警方積極偵辦，加強保護王美惠及服務處安全。記者魯永明／翻攝
嘉義市民進黨立委王美惠遭歹徒假冒陳其邁名義恐嚇取財案，警方積極偵辦，加強保護王美惠及服務處安全。記者魯永明／翻攝

恐嚇 王美惠 韓國瑜

延伸閱讀

立委疑收假炸彈恐嚇信 警不敢大意加強巡查安全

有人假冒陳其邁姓名寄電郵恐嚇王美惠取財 警方保護王美惠

立委王美惠收到炸彈信恐嚇 警鎖定帳號追查

第三名立委遭恐嚇 王美惠收到冒用陳其邁名義炸彈恐嚇

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