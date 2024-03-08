獨／繼蔡壁如到中市府....藍營延攬民眾黨「Z9」吳達偉

民眾黨積極備戰新北，黨籍立委黃國昌更在板橋區成立聯合服務處，不過，曾代表民眾黨選第10屆新北立委及第4屆新北議員的網路紅人「Z9」吳達偉，連2日現身新北議會臨時會。據悉，吳達偉受到市議會國民黨團書記長陳偉杰邀約，擔任辦公室顧問。陳偉杰證實，希望借重吳在媒體、網路上長才。

吳達偉先前曾擔任民眾黨中央委員，他表示最近因為非選舉期間，剛好陳偉杰有給這個機會，可以在議會了解生態，且目前議會互相較勁的意味比較沒這麼濃厚，國會也有藍白合的議題，今年比較是各自發展的一年，一方面可以學習國民黨團的組織運作、另一方面也可以讓國民黨學習民眾黨的空軍運作及如何拉近年輕人距離。

「民眾黨在地方上的確深耕不足。」吳達偉坦言，他在未來還是想繼續投入新北選舉，才會先到議會熟悉。他也強調，自己本身沒有民眾黨黨職身分，現在僅是黨員，「民眾黨內也沒有這項規定，不需要特別跟誰先報備，就像前立委蔡壁如被台中市長盧秀燕延攬進台中市府任有給職顧問，並沒有違反黨內規定」。

新北市議會國民黨團書記長陳偉杰說，長期與吳達偉是臉友，網路上認識很久。這次接下書記長的職務，黨團事務較繁重，也希望借重吳在媒體、網路上的長才，才會找吳來幫忙，這幾天吳出現在議會是要熟悉議會，預計3月下旬才會上線。