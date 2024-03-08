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520去留 唐鳳：尚未收到長官決定

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
數位發展部長唐鳳昨赴立法院交通委員會備詢。記者林伯東／攝影
數位發展部長唐鳳昨赴立法院交通委員會備詢。記者林伯東／攝影

五二○內閣改組在即，遭質疑打詐不力、又頻繁出國的數位發展部唐鳳去留尤其受到關注。唐鳳昨天在立法院表示，「五二○的去留會由長官決定，但目前尚未收到長官決定」。此外，朝野立委關注打詐問題，甚至連民進黨立委也痛批唐鳳打詐、資安做不好，還不跟進歐美腳步、考慮嚴禁TikTok，反倒是民眾黨立委發言幫唐鳳「平反」，直言從來沒有看過綠媒攻擊綠營政務官，直問「部長是得罪什麼人？」

立法院交通委員會昨邀唐鳳報告「一一二年度出國預算辦理成效及一一三年度預計效益」以及業務概況。綠委林俊憲劉世芳一上台就質疑數位部成立一年以來，成效不彰。首先，在資安方面，林俊憲指出，駭客駭入中華電信竊取機密資料，不僅洩露海軍租用中華電信衛星、外交部三年前跟諾魯的資通訊合作會議，其中一份資料還是總統永和官邸對面位置的電力圖。

此外，TikTok在總統大選之後，大肆流傳選舉做票訊息，造成民眾質疑選舉結果，林俊憲質疑，「這嚴重傷害台灣民主，廣為流傳，抖音有負起責任嗎？」此外，抖音上面賣假貨、賣毒品、賣槍、兒少色情、校園霸凌等，對小孩、未成年青少年傷害非常嚴重。綠委蔡其昌、林俊憲關切數位部是否跟進美國嚴管抖音，唐鳳回應，「作為廣告平台、危害產品都會處理」。

針對打詐議題，國民黨立委魯明哲說，數位部一一一年八月成立，刑事局統計，一一二年詐欺件數三萬七九八四件，年成長率百分之卅三，破獲率降到百分之九十五點五一，近六成國人每周至少接觸一次詐騙，如果源頭不能控制，詐騙問題只會愈來愈嚴重。

唐鳳則回應，數位部在電商方面做得不錯，在一六五已經沒有高風險賣場；但對於去年詐欺件數持續上升，主要是因為生成式ＡＩ普及，可以冒充幾百人用，這波不只台灣，整個國際都受害，數位部因此積極推動電子簽章法，希望在源頭阻擋詐騙。

民眾黨立委林國成質詢時表示，他從來沒有看過綠營媒體修理綠營官員，他詢問唐鳳，這中間到底有沒有政治壓力？唐鳳說，「有些做法要一陣子才會有成效，就會有壓力。也有些（報導）我們看起來跟事實不符，我們也有發新聞稿澄清。」

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