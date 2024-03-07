盧秀燕曾批中央一毛不給 林佳龍：謊言如今不攻自破

台中市長盧秀燕在選舉期間曾批評，中央對台中重要建設「一毛不給」。曾任台中市長的總統府秘書長林佳龍今天表示，相信大家對於盧市長的政治語言已經不陌生；去年11月盧秀燕曾說過的謊言，如今再度不攻自破，台中市的會展中心西側展館，是由中央全額編列超過60億。

林佳龍透過臉書表示，「中央是否照顧台中建設，真理不辯自明」。相信大家對於盧秀燕的政治語言已經不陌生，特別是在選舉期間，盧刻意批評「台中立委在睡覺」、「台中建設中央一毛不給」、「中央的社宅在台中一戶都沒開工」。去年11月盧市長曾說過的謊言，如今再度不攻自破，媒體報導的標題也直指「戳破盧秀燕選舉話術」，都證實台中市的會展中心西側展館，是由中央全額編列超過60億。

林佳龍說，不管是東側展館為市府自地籌建，或是西側展館為中央地方合作，土地都是中央政府無償交給台中市府進行重劃和開發。佳龍過去在市長任內，也很清楚台中市水湳會展中心是中央、地方分工。因為知道中台灣是精密機械產業聚落，在地工具機產業而言足夠的攤數非常重要，會展中心一期由胡前市長規劃室內1600攤、室外200攤，攤數不足之處我們接手調整細部設計，將東側部分改為會議空間，向中央爭取完整西側來補足攤數。

林佳龍表示，他任內極力推動台灣成為智慧機械之都， 2017年3月蔡英文總統出席台中的經濟部智慧機械辦公室揭牌，提出要與「台中市合作充實商展中心」，宣布送給台中42億元，要全額補助台中水湳會展中心二期（西側）合計約4800-5000攤位，滿足台中地區重要產業聚落的展覽需求，如今已經確認由中央加碼全額編列逾60億。

他表示，比照桃園、台南的會展中心推動，中央支持地方都是同一套標準，桃園的會展中心由經濟部補助46億，在2020年開工也於去年完工，盧市長上任已經5年過去，若不是盧市長中間甚至一度取消佳龍爭取到的中央補助案，台中的會展中心今日也早已完工，台中乃至整個中部地區也不至於至今仍無經貿產業交流與城市發展的國際大型會議、大型展覽能夠使用。

林佳龍說，城市的建設是大家同心協力的成果，領導者若只有政治考量，面對建設只會重新包裝建設、調整原定規劃或否定中央的協助，無法掩飾對城市沒有願景沒有規劃能力的事實。

林佳龍表示，台中國際會展中心是中央、地方政府合作帶動台中發展的重大建設，佳龍也期盼未來完工後，能充分結合周邊的水湳經貿園區、國際機場與台中高鐵等交通優勢，舉辦國際大型會議、大型展覽，也帶動台中的產業與國際經貿交流，共同為台灣的產業能力與經濟發展做出貢獻。