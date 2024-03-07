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國民黨2026高雄市長人選是「她」？藍黨部主委黃昭順：這局已經定案

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市黨部主委黃昭順說，請大家幫忙當柯志恩的分身、國民黨的分身，記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市黨部主委黃昭順說，請大家幫忙當柯志恩的分身、國民黨的分身，記者徐白櫻／攝影

國民黨高雄市黨部今天舉辦新春團拜，黨部主委黃昭順表示，柯志恩延攬前民政局長曹桓榮進入服務團隊，下屆高雄市長選舉這局已經是定案了，未來2年時間，請大家當柯志恩及國民黨分身幫忙拉票。

高市黨部新春聯誼會下午登場，秘書長黃健庭代表主席朱立倫出席，高雄市議會前議長莊啟旺、曾麗燕，議員林義迪、黃香菽及地方幹部200多人到場。

黃昭順說，選舉過程沒有達到理想是不爭的事情，但至少成為立法院國會最大黨，立法院長是前市長韓國瑜，這是值得高興之處。

黃昭順提及下屆高雄市長選舉。她表示，高市前民政局長曹桓榮轉入立委柯志恩服務處當主任，柯在高雄市長選舉這一局，一定就是定案了，定案的東西就是要努力，2026年馬上就會到，未來只有2年時間，請大家幫忙當柯志恩及國民黨分身，這樣就一定有機會。

國民黨高雄市黨部舉辦新春團拜，全市200多名幹部及黨員出席。記者徐白櫻／攝影
國民黨高雄市黨部舉辦新春團拜，全市200多名幹部及黨員出席。記者徐白櫻／攝影
曹桓榮在韓國瑜市府時代擔任民政局長，此次立委選舉挑戰失利，轉入柯志恩服務團隊。記者徐白櫻／攝影
曹桓榮在韓國瑜市府時代擔任民政局長，此次立委選舉挑戰失利，轉入柯志恩服務團隊。記者徐白櫻／攝影

國民黨 曹桓榮 柯志恩 韓國瑜 黃昭順

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