國民黨2026高雄市長人選是「她」？藍黨部主委黃昭順：這局已經定案

國民黨高雄市黨部今天舉辦新春團拜，黨部主委黃昭順表示，柯志恩延攬前民政局長曹桓榮進入服務團隊，下屆高雄市長選舉這局已經是定案了，未來2年時間，請大家當柯志恩及國民黨分身幫忙拉票。

高市黨部新春聯誼會下午登場，秘書長黃健庭代表主席朱立倫出席，高雄市議會前議長莊啟旺、曾麗燕，議員林義迪、黃香菽及地方幹部200多人到場。

黃昭順說，選舉過程沒有達到理想是不爭的事情，但至少成為立法院國會最大黨，立法院長是前市長韓國瑜，這是值得高興之處。