罷免案基隆市長、議長握手言和？雙方籲降溫別再開戰場

基隆東岸廣場爭議燒不停，昨天演變成市長、議長罷免大戰，今天市長謝國樑與議長童子瑋在議事廳，因為送婦女節蛋糕難得一起握手，讓藍綠劍拔弩張的議場氣氛緩和不少，雙方都呼籲藍綠支持者冷靜，回歸市政理性討論，不要再進行罷免行動。

民進黨昨指控謝市長動員二信家族企業助罷免議長等人的連署行動，但謝國樑否認。因網路有人發動罷免基隆市長謝國樑連署，國民黨基隆市黨部坦承是因認為民進黨及其側翼發動罷免市長，因此發動罷免議長童子瑋等5名議員反制。

童子瑋今天一一送婦女節蛋糕給女性議員、市府局處長，經市長座位前主動伸手與市長握手，媒體詢問罷免案是否要降溫？謝國樑表示，非常謝謝議長的胸襟和高度，議長的善意大家都收到了。童子瑋則回說，大家良性的互動，促進市政的運作。

童子瑋受訪說，罷免是民主機制最後的手段，但要有社會的正常性，並獲社會的認同，基隆是很重人情事故的，如果要讓市政順暢，大家好好的溝通，慢慢摒除這些紛紛擾擾，就像城際轉運站大家關心的不是誰和誰吵架，而是何時可以啟用受10萬通族族受惠。

童子瑋表示，希望不要用罷免的方式傷害任何一個人，市長說要降溫，那就不要一直開戰場，應回歸市政理性的溝通，他保持議長議事公立的角色，讓大家在民主機制下做「不罵髒話的溝通」，不要造成任何人的傷害。

送蛋糕過程中，國民黨議員郭美秀突然喊錯議長為市長，出現小插曲。

謝國樑對罷免案則表示，感謝議長對緩和雙方情緒有一個很有高度的說法，今昨天有有知地方黨部絕對不要有這樣的情形，應好好回歸市政做討論，藍綠民眾對所謂罷免都非常反感，未來不要再有此情況，這是藍綠應有的共識。

被問到是否二信有動員連署，謝國樑說，據他了解沒有這一回事，他已請黨部不要再推動這樣的事情，要緩和下來，議長也是如此定調，他同意議長的看法，不管誰罷誰，都不要再進行了。針對立委王定宇批他是被慣壞的貴公子，謝國樑請王定宇多花點時間在自己立委的工作上。

議員張芳麗今天生日，她是前議長且為資深議員，謝國樑、童子瑋都向她致意，張芳麗說，基隆地方很小，罷免這種事要趕快滅火，很多人恨不得兩人趕快打起來好看戲，雙方都不要讓別人見縫插針。