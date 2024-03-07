第三名立委遭恐嚇 王美惠收到冒用陳其邁名義炸彈恐嚇

民進黨立委王美惠今天在臉書表示，今天早上公務信箱收到炸彈恐嚇信件，該信件冒用高雄市長陳其邁名義，揚言在王美惠服務處已經安裝炸彈，要求匯款2000萬元，否則就要引爆炸彈，第一時間已經向警方報案。

近期頻頻出現立委收到恐嚇信件，先前有國民黨立委羅智強、民進黨立委黃捷接到恐嚇，今天王美惠也收到炸彈恐嚇信件。

王美惠表示，台灣是自由、民主、法治的社會，可以廣納不同聲音及意見，但不容許用威脅的手段來表達訴求，強力譴責恐嚇等不法之行為，身為民意代表肩上背負著重大的社會責任，絕對不會因此向惡勢力低頭。

王美惠說，近期已有多起炸彈恐嚇事件，造成國人的恐慌，要求相關單位一定要積極偵辦，以維護社會安定及民眾的安全。