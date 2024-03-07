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桃機跑道歲修航班大亂 綠委要求提SOP計畫
桃園機場南跑道3日關閉進行年度歲修，造成多班航班延誤，航班大亂引發民怨。民進黨立法委員邱志偉今日要求民航局、桃園機場公司等單位，針對飛航安全、航空公司成本及旅客權益三個面向，進行徹底檢討，並將SOP計畫送交至民航局核定，避免類似情況再次發生。
邱志偉指出，桃園機場為國家門戶，此次歲修造成航班大亂是錯估形勢、便宜行事，機場跑道歲修是例行事務，並非突發狀況，不應該犯這種低級錯誤。邱志偉強調，機場跑道直接影響飛航安全，桃機應該事前就做好相關維修規劃和分析，民航局作為飛航安全主管機關，也必須做到監督責任。
邱志偉要求桃機未來必須針對歲修擬定完整的SOP計畫，包含維修的時程規劃、施工方式、航班調整，以及因應方案等，必須用最短的時間、最有效率的方式來執行歲修計畫，並將SOP計畫送交至民航局核定，跑道歲修不應流於形式，民航局和桃機皆須負起責任。
邱志偉也提到，此次歲修計畫，飛航公告也只有內部知道，旅客事先並不知情，導致維修首日機場一片混亂，造成旅客權益受損，未來必須在歲修執行計畫前兩個月將相關維修資訊公開，讓所有民眾旅客知道，確保旅客權益。
桃機公司副總經理李俊德表示，後續將依照交通部長王國材的指示兩周提出檢討，內容包含機場跑道維修相關的利害關係人，如航空公司，總台等。桃機也會針對長時間的維護工程進行檢討，盡量減少在航班量大的時候施作。年度計畫，包含航空公司調整、航管相對應管制等相關作業程序，也會在一年前送交至民航局。
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