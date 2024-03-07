政院拍板交通微罪不檢舉不計點 立委：應明定道路通用設計

行政院院會今早通過「道路交通管理處罰條例」相關修法草案及配套措施，最高罰鍰1200元以下輕微違規限縮不予民眾檢舉、不記點。民眾黨立法院黨團幹事長吳春城認為，交通部應明定道路通用設計，讓道路構造設計能夠中央法規化，才能避免一國多制，落實工程。

吳春城表示，現行交通規畫不良，交通部若只以加強違規記點來回應用路人安全的需求，反加深駕駛和行人之間的矛盾與對立，應回歸交通專業，負擔起工程與教育的責任，提升道安觀念，而非只是透過裁罰。

吳春城強調，合宜的規範需要各方的高度共識，交通部應召開定期會議，廣納相關團體，共同討論相關工程設計、法規及交通改善政策；為避免民眾不熟悉法規新制受罰，也應制定駕照定期回訓制度，落實教育。

民眾黨立委張啟楷認為，交通工程及法規必須考量到用路人、用車人及社會觀感的整體設計，絕非單方面要求責任，或是擴大檢舉可以處理，交通部有責任進行通盤思考，才能提升交通安全。