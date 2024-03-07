榮泰創數據：六都市長好感度 陳其邁第一、黃偉哲墊底

大數據公司「榮泰創數據」今天公布「六都燈會聲量」調查報告，觀察最近1個月六都市長的好感度表現，前段班分別是高雄市長陳其邁（0.73）與桃園市長張善政（0.64），台南市長黃偉哲墊底（0.23）。

報告指出，陳其邁透過黃色小鴨活動掀起旋風，發展演唱會經濟也提升年輕族群好感，被譽為城市行銷之王；張善政在交通建設、道路改善方面施政進展顯著，包括中央助攻核定桃捷棕線、綠線延伸中壢，因此獲得民眾肯定。

報告指出，排名中段班的則是台北市長蔣萬安（0.44）和新北市長侯友宜（0.37），近期深坑火災惡臭瀰漫雙北地區，雙北市長因處理慢半拍遭砲轟，引來市民對市府檢討溝通與應對機制的質疑，此外，台北市發生的工地地基下陷事件以及新北三重區的民宅傾斜問題，都是由建商疏失所引起的災害，再次引發網友對雙北市長的批評。

報告顯示，排名後段班的是台中市長盧秀燕（0.34）與台南市長黃偉哲（0.23），盧秀燕因台糖瘦肉精爭議多次發聲並與中央對峙，成為近期熱門話題人物，聲量更是遙遙領先六都市長之列，但民眾對於盧市府處理態度的不滿。另外，黃偉哲聲量及好感度雙雙墊底，包括「光電弊案」、「學甲爐碴案」等眾多弊案，均讓他的好感度大受影響。

至於六都燈會方面的網路聲量，高雄市以超過6.7萬則聲量獨占鱉頭，甚至超越台灣燈會；今年主辦台灣燈會的台南市以4.9萬則聲量躍居第二，其中頗受矚目的花燈作品包括最強女鬼「陳守娘」及受刑人李宗瑞獄中創作的花燈，皆引起廣大關注與討論。

本資料分析由「榮泰創數據」提供，分析時間範圍為2024年02月01日至2024年03月03日。榮泰創數據輿情分析系統，資料來源涵蓋台灣95%以上的網路資料，24小時蒐集不間斷，先進的AI中文語意技術和雲端架構，每日處理10億中文資料，其內容涵蓋FB社群、YouTube影音、新聞媒體、各大論壇討論區、部落格等。